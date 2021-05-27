Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock pandemide yalan söylediği suçlamalarını reddetti, 'Hep dürüst oldum' dedi
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Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock pandemide yalan söylediği suçlamalarını reddetti, 'Hep dürüst oldum' dedi

Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock pandemide yalan söylediği suçlamalarını reddetti, 'Hep dürüst oldum' dedi
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummungs'in Covid-19 pandemisinde halka yalan söylediğini iddiasına, hükümetin pandemi süresince "halka karşı dürüst olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in, Covid salgınıyla mücadele sırasında halka yalan söylediği iddiasını reddetti. Hancock, "Pandemi süresince halka karşı hep dürüst oldum" dedi.

Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hancock, Cummings'in dün dile getirdiği iddiaların "doğru olmadığını" söyledi.

Hancock, pandemi süresince hep "İnsanların hayatlarını koruyabilmek için ne yapmalıyım?" diye düşündüğünü belirtti.

Neyi bildikleri ve bilmedikleri konusunda "açık ve şeffaf" bir tutum sergilediklerini kaydeden Hancock; Ocak 2020'den bu yana 60'tan fazla kez Parlamento'ya geldiğini, 84 basın toplantısına katılarak halkın, medya mensuplarının ve çalışma arkadaşlarının sorularını yanıtladığını vurguladı.

Cummings ne demişti?

Dominic Cummings ise İngiltere Parlamentosu'nda yürütülen ve hükümetin Covid salgını sırasında izlediği politikalarının incelendiği soruşturmada verdiği ifadede hükümetin salgına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere öldüğünü, Başbakan Johnson'ın "bu görev için uygun olmadığını" söylemişti.

Cummings, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un "yalan söylemek" dahil 15-20 nedenle görevden alınması gerektiğini belirtmişti. Cummings ayrıca Hancock'u görevden alması için Başbakan'a Jonhnson'a defalarca çağrı yaptığını açıklamıştı.

Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanına göre İngiltere kapanma önlemlerini en geç geçen yılın Mart ayı başında uygulamaya sokmalıydı ve o dönem Başbakanlıkta "kaotik bir atmosfer" hüküm sürüyordu.

Cummings ayrıca, Başbakan Johnson'ın ülkede ikinci kez kapanma önlemlerinin alınması için verilen tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia etmişti.

Covid: İngiltere Sağlık Bakanı Hancock pandemide yalan söylediği suçlamalarını reddetti, 'Hep dürüst oldum' dedi
BBC
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