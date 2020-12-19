Covid: İngiltere, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğini açıkladı
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BBC

Covid: İngiltere, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğini açıkladı

19.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:15
Covid: İngiltere, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Johnson, başkent Londra ve civarında görülen vaka artışlarının koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünden kaynaklandığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı.

Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Johnson, bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu olmadığını aktardı.

İngiltere hükümeti, başkent Londra, doğu ve güneydoğuda görülen vaka artışları nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemler devreye soktu.

İngiltere'de şu ana kadar uygulanan üç kademeli bölgesel önlemler sistemine dördüncü bir kademenin eklendiği ve Londra, güneydoğu ve doğunun bu kademeye dahil edildiği belirtildi.

Yarın sabahtan itibaren geçerli olacak olan önlemler kapsamında, gıda satışı yapmayan tüm mağazaların ve spor salonu gibi yerlerin kapatılması öngörülüyor.

Johnson, Noel tatili ile ilgili düzenlemeleri de sıkılaştırdıklarını açıkladı.

En katı kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde, halkın Noel'de başka hane halkıyla bir araya gelmesi yasaklandı.

Diğer bölgelerde ise yalnızca 25 Aralık'taki Noel gününde en fazla üç hane halkının bir araya gelebileceği açıklandı.

Alınan önlemlerin ilk etapta 15 gün geçerli olacağı ve 30 Aralık'ta da gözden geçirileceği belirtildi.





BBC
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