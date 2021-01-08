Covid: İngiltere, Moderna aşısının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
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BBC

Covid: İngiltere, Moderna aşısının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi

08.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:50
Covid: İngiltere, Moderna aşısının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi

İngiltere İlaç Denetim Durumu, Amerikan Moderna şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının da ülkede Covid-19 tedavisinde kullanılması onayladı.

İngiltere İlaç Denetim Durumu, Amerikan Moderna şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının da ülkede Covid-19 tedavisinde kullanılması onayladı. Ülkede daha önce de Pfizer-BioNTech ve Oxford-Astra Zeneca aşılarının kullanımına onay verilmişti.

Moderna, aşısının, Covid-19'a karşı yüzde 94 etkili olduğu açıklanmıştı.

İngiltere hükümeti Moderna aşısından 7 milyon doz sipariş etmişti. Buna ilaveten 10 milyon doz aşı siparişi daha verilmesi bekleniyor.

Moderna'nın aşılarının Mart ayından önce İngiltere'ye ulaşması zayıf bir olasılık. Bunun sebebi ise aşının şu anda sadece ABD'de üretilmesi.

Avrupa'daki üretim ve dağıtımın düzene girmesinin birkaç ay alabileceği bildiriliyor.

Aşı kampanyası hangi aşamada?

İngiltere'de daha önce onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı Aralık ayı başlarında uygulanmaya başlandı ve şu ana kadar 1,5 milyon kişinin birinci doz aşılanması tamamlandı. Bu öncelikli ilk grubu oluşturan 80 yaş üzeri nüfusun sadece dörtte biri.

Oxford-Astra Zeneca aşısı ise ülkede 4 Ocak'ta devreye sokuldu. Daha ucuz ve nakil ve depolanması daha kolay olan bu aşıyla aşılama kampanyasının hız kazanması umuluyor.

Şu anda İngiltere'de hastanelere yatırılan Covid hastalarının sayısı geçen yılın Nisan ayındakini aştığından, aşının hızlandırılmasına büyük önem veriliyor.





BBC
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