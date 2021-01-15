Covid: İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu
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BBC

Covid: İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu

15.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:50
Covid: İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'ne olduğu henüz tespit edilemeyen yeni Covid varyantları' nedeniyle Birleşik Krallık için bütün seyahat koridorlarının Pazartesi gününden itibaren kapatılacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'henüz tanımlanmamış Covid türlerinin yarattığı risk' nedeniyle Birleşik Krallık için bütün seyahat koridorları Pazartesi gününden itibaren kapatılacağını açıkladı.

Johnson, kararın 'yeni Covid türlerin yarattığı tehlikeye karşı koruma amaçlı' olduğunu ifade etti.

Ülkeye girecek her yolcunun Covid testinin negatif olduğuna dair kanıt göstermesi istenecek.

İngiltere, Brezilya'da tespit edilen yeni tür Covid nedeniyle Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Portekiz'den de uçuşları durdurmuştu.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 koronavirüs vakası tespit edildi

Resmi verilere göre, İngiltere'de son 24 saat içerisinde 55 bin 761 koronavirüs vakası görüldü.

1.248 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybederken toplam can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

Covid: İngiltere, 'henüz tanımlanmamış yeni Covid türleri nedeniyle' bütün uçuşları Pazartesi gününden itibaren durdurdu
BBC
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