Covid: İngiltere genelinde koronavirüs vakaları artıyor, Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 'Her 75 kişiden biri pozitif'
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Covid: İngiltere genelinde koronavirüs vakaları artıyor, Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 'Her 75 kişiden biri pozitif'

Covid: İngiltere genelinde koronavirüs vakaları artıyor, Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 'Her 75 kişiden biri pozitif'
BBC - Haberler | Dünya

Cİngiltere genelinde koronavirüs vakaları hızla artıyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden yetkililer, Birleşik Krallık genelinde genelinde vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü açıkladı.

Hızlı sonuç veren akıntı testlerine göre Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 1,3'ü, yani 80 kişiden birinde koronavirüs var. Geçen hafta bu oran, 100 kişiden biriydi.

İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de de her 75 kişiden birinin testi pozitif çıktı.

Neredeyse her vakada görülen ise, daha hızlı yayılan Delta varyantı.

İngiltere Kamu Sağlığı da, daha önce Covid-19'a yakalananların da ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantını yeniden kapma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Ülkede kademeli açılmanın başlatıldığı Mart sonundan itibaren alınan verilere göre, Nisan ayından Haziran ayına kadarki 11 haftalık dönemde görülen 83.197 vakadan 980'i, daha önce koronavirüs bulaşmış kişilerde görüldü.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, Birleşik Krallık içinde;

Ulusal İstatistik Ofisi'nden Kıdemli İstatistikçi Kara Steel, "Enfeksiyonlar Birleşik Krallık genelinde yayılmaya devam ediyor. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da oranlar Şubat ayındaki kadar yükseldi" açıklaması yaptı:

"Enfeksiyon oranları arttıkça, aşılamanın bu insanların ağır semptomlar göstermesini ve daha fazla yayılmasını nasıl engellediğini görmek için verileri yakından takip etmek çok önemli.

"Enfeksiyon oranlarını takibe devam etmek, özellikle son kısıtlamaların da kaldırılmasının etkisini henüz görmemişken, ilerlemek için çok önemli."

Bulaş hızını gösteren R sayısı da son tahminlere göre bir önceki haftayla aynı: 1.2 ile 1.4 arasında.

Bu da, örneğin hasta olan 10 kişinin etrafındaki 12 veya 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı anlamına geliyor. Hastalığın yayılma hızı da bu şekilde artıyor.

Tahmin edilen günlük vaka artış oranı ise, muhtemel bir yavaşlamaya işaret ediyor. Geçen hafta günlük vaka artış oranı yüzde 4 ile yüzde 7 arasındayken bu hafta yüzde 4 yüzde ile 6 arasında.

Bu tahminler de yaklaşık 2 hafta önceki bulaşların artış oranını veriyor; çünkü tespit edilen vakaların semptom gösterip tespit edilmesinin bu kadar bir süre aldığı belirtiliyor.

BBC
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