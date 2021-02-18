Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vakaları Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vakaları Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı

18.02.2021 18:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:25
Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vakaları Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ülkede koronavirüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı. Bilim insanları, İngiltere genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından vaka sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü söylüyor.

Imperial College London'ın araştırmasında, başkent Londra'da Ocak ayından bu yana koronavirüs vakalarındaki düşüşün yüzde 80'i bulduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre 4-13 Şubat tarihleri arasında İngiltere'de her 200 Covid-19 testinden birinin sonucu pozitif çıktı. Bu oran, geçen yıl Eylül ayı sonlarındaki düzeyle benzerlik gösteriyor.

Rastgele seçilen kişilerle yapılan 85 bin testin incelendiği çalışmada, sosyal mesafe ve kısıtlamaların salgının yayılmasını önlemede büyük etkisi olduğu sonucuna varıldı.

Ancak araştırmada salgının yayılma düzeyinin hala yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Paul Elliott, vaka sayılarındaki düşüşün "ümit verici" olduğunu söyledi.

Ekibe göre İngiltere'de virüs bulaştırma katsayısı 0,72 düzeylerine kadar indi. R0 olarak bilinen bu katsayı, Ekim ayından bu yana 1'in üzerindeydi.

İngiltere'de 16 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Vaka sayılarının düşmesi üzerine hükümetin Covid kısıtlamalarını gevşetmesi gündeme gelmeye başladı.

Başbakan Boris Johnson ise buna yalnızca verilerin ışığında karar verilebileceğini söyleyerek gevşemenin "dikkatli şekilde" gündeme alınacağını söyledi.





Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vakaları Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre ülkede koronavirüs vakaları Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 18:25:35. #1.16#
title