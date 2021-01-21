Covid: İngiltere'de son önlemlerden sonra koronavirüs vaka sayısı 'bir ayda yüzde 50 arttı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Covid: İngiltere'de son önlemlerden sonra koronavirüs vaka sayısı 'bir ayda yüzde 50 arttı'

21.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:45
Covid: İngiltere'de son önlemlerden sonra koronavirüs vaka sayısı 'bir ayda yüzde 50 arttı'

İngiltere'de koronavirüsün yayılma hızını inceleyen bilim insanları, önlemlerin artırıldığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Aralık başından sonra bir ay içinde vakalarda büyük artış görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de koronavirüsün yayılma hızını inceleyen bilim insanları, önlemlerin artırıldığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Aralık başından sonra bir ay içinde vakalarda büyük artış görüldüğünü açıkladı.

Imperial College London'dan bilim insanlarının araştırmasına göre, 6-15 Ocak arasında vaka sayısı, bir ay öncesine kıyasla yüzde 50 daha yüksekti.

143 bin kişiye yapılan PCR testi sonuçlarına göre Aralık'ta virüs taşıyan kişilerin nüfusa oranı yüzde 0,91'ken, Ocak başında bu yüzde 1,58'e çıktı.

Yetkililer ise bu araştırmanın, sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisini henüz tam anlamıyla yansıtmadığını söylüyor.

Verilerin tamamı ise birkaç hafta içinde açıklanacak.

İngiltere'de hükümetin açıkladığı günlük koronavirüs verileri, Ocak'ın ikinci haftasından sonra vaka sayılarının azaldığını gösteriyor.

Araştırmacılar bunun Noel ve yılbaşı döneminde insanların daha fazla seyahat etmesi ve daha fazla kişiyi görmesinden kaynaklanıyor olabileceği belirtiyor.

'Böyle devam ederse daha sert önlemler gerek'

BBC Bilim Muhabiri Pallab Ghosh, hükümetin verilerinin pek çok kişiyi yakında önlemlerin azaltılabileceği yönünde umutlandırdığını fakat Imperial College verilerinin bununla uyuşmaması durumunda bu umudun azalabileceğini aktarıyor.

Ghosh "Bakanların bu verileri görmekten mutsuz olduğu bir gerçek" diyor ve ekliyor:

"Böyle devam ederse daha sert önlemler alınması gerekir."

Bulaşımın artmasında koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün de etkisi olabilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önümüzdeki birkaç haftanın zorlu olacağını fakat Şubat ortasına kadar öncelikli dört gruba aşı yapılmasıyla birlikte bahar aylarında aşı programının gerçek etkisinin hissedilmeye başlayacağını söylüyor.

Son verilere göre ülkede Covid aşısının ilk dozunu olanların sayısı yaklaşık 4,6 milyon.

Covid: İngiltere'de son önlemlerden sonra koronavirüs vaka sayısı 'bir ayda yüzde 50 arttı'
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid: İngiltere'de son önlemlerden sonra koronavirüs vaka sayısı 'bir ayda yüzde 50 arttı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:45:28. #1.15#
title