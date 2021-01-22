Yoğun bakımda aşk: Virüse yakalanan çift hastane odasında evlendi
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BBC

Yoğun bakımda aşk: Virüse yakalanan çift hastane odasında evlendi

22.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:27
Yoğun bakımda aşk: Virüse yakalanan çift hastane odasında evlendi

İngiltere'de koronavirüse yakalanarak aynı ambulansla hastaneye kaldırılan bir çift, durumlarının kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda nikah kıydı.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Milton Keynes'te yaşayan Lizzie Kerr ve Simon O'Brien adlı bir çifti, koronavirüse yakalanarak aynı ambulansla 9 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Virüs nedeniyle durumları ağırlaşan çiftin, düğün planları da iptal oldu. Ancak aşkları ağır basan Kerr ve O'Brien, nikah için farklı bir yönteme başvurdu.

HEMŞİRENİN FİKRİYLE NİKAH İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Buckingham Hastanesi'nde hemşire olan Kerr, hastanede çalışan başka bir hemşireye evlenme planlarından bahsetti. Durumlarının kötüleşmesi nedeniyle artık evlenme şanslarının da olmadığını söyleyen Kerr'e, hemşire hastanede nikah kıymak isteyip istemediklerini sordu. Çiftin, hastanede nikah kıyabileceklerini söylemesi üzerine, işlemler başlatıldı.

DAMAT NİKAH GÜNÜ SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Ancak damadın, işlemlerin başladığı sırada entübe edilmek üzere yoğun bakım ünitesine nakledilmesi kararı ile çift bir kez daha üzüldü. Nikah işlemleri hızlanan çift, nikah günü geldiğinde bu kez damadın solunum cihazına bağlanmasınıbekledi.

"EVLENME FIRSATI VERMESELERDİ BURADA OLAMAZDIK"

Çiftin ailelerinin ve yakınlarının katıldığı nikah töreninde, damadın evet diyebilmesi için solunum cihazı çıkarıldı. Evet yanıtı alındıktan sonra O'Brien, uyutularak tekrar cihaza bağlandı. Nikah sonrası açıklama yapan Kerr, "Her bir nefes için savaşmak zorunda kaldıkları korkutucu deneyimin sevdikleri insanlardan daha önemli bir şeyin olmadığını hatırlattığını" belirterek "Bize evlenme fırsatı verilmeseydi bence şimdi burada olamazdık" diye konuştu.

Oksijen tedavisi gören çiftin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

BBC
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