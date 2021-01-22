Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

22.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:00
Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

Mevcut önlemlerin koronavirüs salgınının önünü kesmeye yetmediğinden kaygılanan İngiltere hükümetinin değerlendirdiği önlemler arasında Covid pozitif olanların izolasyona teşviki için 500 sterlin ödeme yapılması da var.

İngiltere'de hükümet, Covid-19 salgınının hızını yavaşlatmak için koronavirüs testi pozitif çıkan herkese, karantinaya girmelerini teşvik için 500 sterlin ödeme yapılmasını gündeme aldı. Sağlık Bakanlığı'nın öneriye ilişkin bazı belgeleri medyaya sızdı.

Öneri, düşük gelir gruplarındaki hastaların, geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına dayanıyor.

Halen hükümet tarafından çeşitli gruplara sağlanan mali desteğin bu kişileri kapsamadığı düşünülüyor.

Adını açıklamayan üst düzey bir hükümet yetkilisi, teklifin uzmanlar tarafından hazırlandığını ancak Başbakan Boris Johnson'ın bu konuda henüz bir karar almadığını söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan herkese 500 sterlin ödeme yapılması hükümete haftada 453 milyon sterline mal olabilir. Bunun da, mevcut desteklerin ve mali yardımların 12 katı olduğuna dikkat çekiliyor.

Temkinli yaklaşım

İngiltere'de Eylül ayında, koronavirüs testi pozitif çıkanların kendilerini izole etmeleri yasayla zorunlu hale getirildi.

Esasında halen geliri çok düşük kişilere belediyeler tarafından 500 sterlin yardım yapılıyor ve hükümet yardımı finanse ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yetkilileri ise bu konuda yapılan başvuruların büyük kısmının reddedildiğini söylüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Ekim-Aralık ayları döneminde bu yardım için 49 bin 877 kişi başvuru yaptı, başvuruların dörtte üçü reddedildi.





Salgında son durum ve aşılama

Aşılama kampanyasına Aralık ayında başlayan İngiltere'de şu ana dek birinci doz aşılarını olan kişilerin sayısı 5 milyonu buldu.

Hükümet ilk öncelik gruplarındaki 15 milyon kişinin aşılanmasının Şubat ayı ortalarına kadar tamamlanmasını umuyor.

Ülkede dün günlük koronavirüs vaka sayısı 38 bine, can kaybı sayısı da 1300'e yakındı.

Vaka ve ölüm sayılarında bir hafta öncesine göre hafif düşüşler görülse de, bunun genel bir eğilim olduğunu söylemek için henüz erken olduğu düşünülüyor.

Hastanelerin kapasitelerinin ve sağlık çalışanlarının gücünün zorlandığı İngiltere'de, hükümet halen uygulanan önlemlerin salgının yayılma hızını azaltmadığından kaygılanıyor.





Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemre Kemer Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Jose Sosa Arda Turan Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:00:34. #1.15#
title