Covid: İngiltere'de bir üniversitenin pandemi nedeniyle öğrencisine 5 bin sterlin iade etmesine karar verildi

İngiltere'de bir üniversitenin, ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde veremediği eğitim nedeniyle bir öğrencisine 5 bin sterlin iade etmesine karar verildi.

İngiltere'de Bağımsız Hakemlik Ofisi (OIA), bir üniversitenin, ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde veremediği eğitim nedeniyle bir öğrencisine 5 bin sterlin iade etmesine karar verdi. Üniversitenin adı ise açıklanmadı.

2004 yılında kurulan OIA, İngiltere ve Galler'de öğrencilerin pandeminin eğitimlerine etkilerine dair şikayetlerini inceliyor.

Son dönemde artan şikayetler arasında eğitimin kesintiye uğraması, yurtların kullanılamaması ve pratik eğitimlerin aksaması vardı.

2 binden fazla şikayet aldı

Öğrencilerin ücretsiz başvuru yapabildiği OIA, geçen yıl 2 bin 604 şikayet aldı. Bunların 500'ü koronavirüs pandemisi kaynaklıydı.

Başvurulardan biri, adı açıklanmayan bir üniversiteye yıllık 38 bin sterlin ödeyen bir tıp öğrencisine aitti.

Okuldaki tüm klinik eğitimlerin pandemi nedeniyle durmasının öğrencinin tüm pratik öğrenimini durdurduğuna karar veren OIA, bu yüzden kısmı geri ödemeye karar verdi.

OIA, bir sağlık hizmetleri öğrencisine de, yüksek lisans eğitimindeki laboratuvar projesinin iptal olması nedeniyle 1500 sterlin iade edilmesine karar verdi.

Kurum pandemi önlemleri nedeniyle pratik eğitim alamamanın, mezuniyet sonrası iş ararken dezavantaja yol açacağına dikkat çekti.

OIA çalışanı bağımsız hakem Felicity Mitchell, "Bu dosyalar, pandeminin öğrenciler ve kurumlar açısından ne kadar karmaşık sorunlara yol açtığını gösteriyor" dedi.

Ülkedeki üniversiteleri temsil eden Universities UK, şikayeti olan öğrencilerin önce üniversitelerine başvurmasının faydalı olacağını söyledi.

4 bin 100 Türk öğrenci var

Yüksek Eğitim İstatistikleri Ajansı'nın en güncel verilerine göre, 2019-2020 eğitim yılında İngiltere'de 3 bin 635, İskoçya'da 315, Galler'de 135, Kuzey İrlanda'da ise 15 Türk öğrenci bulunuyordu.

İngiltere'deki yabancı öğrencilerin bir kısmı, uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle ülkelerine dönerek İngiltere dışında uzaktan eğitim almaya başladı.

İngiltere Üniversiteler Bakanı Michelle Donelan Şubat ayında, maddi sıkıntılar yaşayan öğrencilere 50 milyon sterlinlik bir destek fonu açıklamıştı. Bu fon, Aralık ayında duyurulan 20 milyon sterlinlik fonun üzerine eklendi.