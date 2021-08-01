Covid: İngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek
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Covid: İngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek

Covid: İngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'de hükümet, gençlere koronavirüs aşısı olmasını özendirmek için yemek siparişlerinde ve taksi yolculuklarında indirim sunulacağını açıkladı.

İngiltere'de hükümet, gençlere koronavirüs aşısı olmasını özendirmek için yemek siparişlerinde ve taksi yolculuklarında indirim sunulacağını açıkladı.

Uber ve Bolt gibi taksi şirketleri ile Deliveroo, Uber Eat ve Pizza Pilgrims gibi yemek siparişi uygulamaları gençlere aşı olmaları için teşvikler sunacak.

Ağustos ayında tüm kullanıcılarına aşılama ile ilgili hatırlatıcılar gönderecek olan Uber, aşısını olan gençlere taksi ve yemek siparişlerinde indirimler verecek.

Bir diğer taksi uygulaması Bolt, aşı merkezlerine yapılacak seyahatlerden para almayacak. Yemek siparişi uygulaması Deliveroo da aşılanan gençlere kupon verecek.

Sağlık Bakanlığı, işbirlikleri ile ilgili daha fazla ayrıntının "zamanı geldiğinde" açıklanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, işbirlikleri için şirketlere teşekkür etti ve insanları "indirimlerden yararlanmaya" çağırdı.

İngiltere'de 18-29 yaş arası kişilerin yüzde 68'inden fazlası ilk doz aşısını oldu.

Birleşik Krallık'ta yetişkinlerin yüzde 72'sinden fazlası iki; yüzde 88,5'u ise tek doz koronavirüs aşısı oldu.

Analiz - 'Yakında kafelerde, restoranlarda ve sinemalarda indirimler gelebilir'

Nick Eardly - BBC politika muhabiri

İngiltere'de 18 yaşın üzerindeki herkes, Haziran ortasından bu yana koronavirüs aşısı için randevu alabiliyor.

Şimdiye kadar 18-29 yaşındakilerin üçte ikisi aşı oldu.

Bu, ülke genelindeki genel nüfusla kıyaslandığında hala çok düşük. Hükümet ise yaz sonundan önce aşılamada artışı hedefliyor.

Başbakan, Covid pasaportları ile aşı olmayan kişilerin gece kulüpleri ve diğer mekanlara girmesinin engellenebileceği konusunda uyardı.

Şimdi ise aşılama için indirim de dahil bazı teşvikler veriliyor.

Başbakanlık, teşviklerin tam olarak ne olacağını söylemedi.

Ancak bakanlar diğer firmalarla da bazı görüşmeler halinde. Yakında kafelerde, restoranlarda ve sinemalarda indirimler gelebilir.

Hükümetin İngiltere'deki gece kulüplerine ve diğer kalabalık mekanlara giren kişilerin Eylül ayının sonundan itibaren tam olarak aşılanması gerektiğini söylemesinden haftalar sonra bu planlar yapılmış oldu.

Hizmet sektörü birliği UK Hospitality'nin CEO'su Kate Nicholls, hükümetin söz konusu planlarını eleştirdi. Nicholls, duyuruyu yeniden ayağa kalmaya çalışan endüstri için "büyük bir şok" olarak nitelendirdi.

Covid Kurtarma Grubuna başkanlık eden Muhafazakar Parti Milletvekili Mark Harper, hükümetin "etkili bir şekilde zorunlu aşılamaya geçtiğini" söyledi.

Öte yandan hükümet aşı kampanyaları kapsamında Premier Lig ekiplerinden Burnley FC'nin sahası olan Turf Moor Stadyumu, Goodwood Hipodromu ve Batı Londra'daki Holland Park'ta yapılan Summer of Love Festivali'nde aşı merkezleri kurdu.

Ayrıca Doğu Londra'da da canlı müzik, ücretsiz yemek ve aşı kliniğinin olduğu bir festival Pazartesi gününe kadar devam ediyor.

Covid: İngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek
BBC
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