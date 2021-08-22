Covid: İngiltere'de antikor testi uygulamasına başlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Covid: İngiltere'de antikor testi uygulamasına başlanıyor

Covid: İngiltere'de antikor testi uygulamasına başlanıyor
BBC - Haberler | Dünya

Birleşik Krallık genelinde, pozitif koronavirüs vakalarında antikor düzeylerini izlemek ve ortaya çıkan verileri değerlendirmek için halka ilk kez koronavirüs antikor testleri sunulacak.

Birleşik Krallık genelinde, pozitif koronavirüs vakalarında antikor düzeylerini izlemek ve ortaya çıkan verileri değerlendirmek için halka ilk kez koronavirüs antikor testleri sunulacak.

Hükümet test programı ile insanların koronavirüse yakalandıktan sonra ne kadar doğal korumaya sahip oldukları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Salı gününden itibaren başlayacak programda 18 yaşın üzerindeki herkes PCR testi yaptırırken antikor test programına da kaydolabilecek.

Programda test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 8 bin kişinin evlerine iki adet antikor testi gönderilecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, "programa katılmanın hızlı ve kolay olacağını" söyledi.

Parmak üzerinden alınacak örnekle yapılacak testlerden ilkinin, pozitif sonucun ardından mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekiyor. Böylelikle vücut bu esnada virüse karşı henüz antikor üretmemiş olacak.

İkinci test ise pozitif test sonucundan 28 gün sonra yapılacak. İkinci testle birlikte vücudun enfeksiyona cevaben ne kadar antikor ürettiği ölçülecek.

Programı yürütecek Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ekipleriyle koordineli çalışacak.

Ajansın CEO'su Dr Jenny Harries, programla birlikte ülkede yürütülen aşılama programının etkisi ve farklı varyantlara karşı bağışıklık tepkileri hakkında "hayati bilgilerin" elde edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Javid, "antikor test programının, aşı programının üzerine inşa edileceğini" ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, test programıyla birlikte virüse yakalanan ancak antikor üretemeyen insanlar hakkında da bilgi sahibi olunabileceğini bildirdi.

İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf da test programının virüsü kontrol altında tutma savaşında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Antikor testleri daha önce ülkede sınırlı sayıda kullanılmıştı. Ancak ilk kez kitlesel bir programa dahil edildi.

İngiltere'de Cumartesi günü 32 bin 58 yeni koronavirüs vakası ve 104 de ölüm bildirildi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

BBC
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Arda Turan Lionel Messi Rıza Çalımbay Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Covid: İngiltere'de antikor testi uygulamasına başlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:19:01. #1.15#

title