Covid: Hindistan'ın koronavirüs vakalarını 3,4 milyon eksik açıkladığı iddia edildi
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BBC

Covid: Hindistan'ın koronavirüs vakalarını 3,4 milyon eksik açıkladığı iddia edildi

30.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:40
Covid: Hindistan'ın koronavirüs vakalarını 3,4 milyon eksik açıkladığı iddia edildi

Hindistan'da yayın yapan NDTV Televizyonu, ABD'den sonra en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan Hindistan'da hükümetin 3,4 milyon vakayı eksik rapor ettiğini öne sürdü.

Hindistan'da yayın yapan NDTV Televizyonu, ABD'den sonra en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan Hindistan'da hükümetin 3,4 milyon vakayı eksik rapor ettiğini öne sürdü.

NDTV, Tıbbi Araştırmalar Konseyi'nin verilerini temel alarak şimdiye kadar 9 milyon 432 bin vaka açıklayan hükümetin verilerinin yanıltıcı olduğunu iddia etti.

Televizyona göre bu durum, salgının başlangıcında yüzde 100 olan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testlerinin yüzde 60'a düşmesi, buna karşılık daha az güvenilir olan antijen testlerinin sayısının 55 milyona (Yüzde 40) çıkmasından kaynaklanıyor.

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PCR testlerinde pozitif çıkma oranı 3,5 kat daha fazla

PCR testlerinde pozitiflik oranı 2,5-3,5 kat daha yüksek. Örneğin Delhi'de PCR testlerinde pozitif çıkma oranı yüzde 14, antijen testlerinde ise yüzde 4.NDTV, bu verilere rağmen ülkede antijen testlerinin sayısının hızla artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bihar, Telengana, Gujarat, Delhi ve Uttar Pradeş eyaletlerinde PCR testlerinin oranı yüzde 50'ye geriledi.

Tamil Nadu ve Rajastan eyaletlerinde ise PCR testlerinin oranı yüzde 100.

Bu, antijen testlerinin yoğun olduğu eyaletlerde yüksek miktarda koronavirüs vakasının atlanması anlamına geliyor.





PCR testlerinin oranı 10 binde 550

Örneğin Bihar eyaletinde gerçek Covid vaka sayısının, hükümetin açıkladığı vaka sayısından yüzde 132 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Hindistan genelinde PCR testlerinin oranı 10 binde 550.

NDTV'ye göre yine ülke genelinde pozitiflik oranı, hükümetin açıkladığından yaklaşık yüzde 140 daha yüksek.

Hindistan'ın açıkladığı oran yüzde 6,9. Gerçek pozitiflik oranı ise yüzde 9,6. Bu, yüzde 139'luk bir orana karşılık geliyor.





BBC

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