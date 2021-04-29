Covid: Hindistan'da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor
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BBC

Covid: Hindistan'da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor

Covid: Hindistan'da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor
BBC - Haberler | Sağlık

Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor.

Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor. İkinci koronavirüs dalgasında toplam can kaybının 200 binin üzerine çıkması ülkede yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz.





Hindistan'da son yedi günde dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla Covid vakası görüldü.

Oksijen kaynakları azalırken ve hastaneler üzerindeki baskı giderek artarken, birçok kişi hastane yataklarının boşalmasını beklerken hayatını kaybediyor.

Son günlerde krematoryumların da kapasitesi zorlanıyor. Bazıları durmaksızın çalışıyor, işçiler ara vermeden çalıştıklarını söylüyor.

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en parçası. Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de park gibi boş alanlarda derme çatma ateşler inşa edilerek, ölüler yakılıyor.

Yakacak odun olarak kullanmak üzere şehir parklarındaki ağaçların kesildiği bildiriliyor.

Aileler, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca odun toplamak ve diğer ritüellere yardımcı olmaları da isteniyor.

Delhi'den ölülerin yakılma işlemlerine katılan işçiler ve yakınlarını kaybedenler:

























































Fotoğrafların tüm hakları saklıdır.

BBC
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