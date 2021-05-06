Covid: Gençler ve kadınlar İngiltere'de pandeminin son dalgasında 'daha depresifti'
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Covid: Gençler ve kadınlar İngiltere'de pandeminin son dalgasında 'daha depresifti'

Covid: Gençler ve kadınlar İngiltere'de pandeminin son dalgasında 'daha depresifti'
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, koronavirüs pandemisinin 2020 sonunda başlayan son dalgasında kadınların ve gençlerin erkeklere ve diğer yaş gruplarına göre daha depresif olduğunu açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), koronavirüs pandemisinin 2020 sonunda başlayan son dalgasında kadınların ve gençlerin erkeklere ve diğer yaş gruplarına göre daha depresif olduğunu açıkladı.

Kurumun verilerine göre 16-29 yaş arası her 100 kadından 40'ı, her 100 erkekten de 26'sı depresif duygular içine girdi.

Bu duyguların belirtileri arasında enerji yoksunluğu, iştah kaybı, uyku sorunları, umutsuzluk veya mutsuzluk yer alıyor.

ONS'a göre 16-39 yaş arası insanların yüzde 29'u, yalnız yaşayanların yüzde 25'i, kadınların yüzde 24'ü, erkeklerin yüzde 17'si ve engellilerin de yüzde 39'u 2021 başında depresif hissetti.

2021 başında depresyonda olanların sayısı bir önceki yıla kıyasla iki katına çıktı.

Teşhislerde azalma

Öte yandan aile hekimleri 2020 boyunca daha az depresyon vakasına teşhis koydu.

Bunun, pandemi sürecinde daha az kişinin aile hekimlerine gitmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sağlık uzmanları izolasyon, iş kaybı ve sağlık endişelerinin pek çok kişinin akıl sağlığına olumsuz etki ettiğini söylüyor.

ONS'in verileri 25 bin 935 kişiyle yapılan ankete dayanıyor.

Katılımcılara "Son iki hafta içinde bir şeyler yapmaktan haz alamadığınız veya hiçbir şeyin ilginizi çektiği oldu mu" gibi sekiz soru soruluyor.

BBC
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