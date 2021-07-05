Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?
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Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?

Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?
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Koronavirüs aşısı hakkında detaylar merak edilirken covid aşısı olanlar bu konuya ayrıca dikkat etti. Konu hakkında covid geçirenler ne zaman aşı olacak merak edildi. Peki, covid geçirenler ne zaman aşı olacak?

Covid aşısı hakkında detaylar araştırılıyor. Aşı hakkında birçok detay merak edilirken Covid geçirenler ne zaman aşı olacak, en çok merak edilen konulardan oldu. Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?

COVİD GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

30 Haziran'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti; "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

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