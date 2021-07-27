Covid geçirenler aşı olmalı mı? Korona olanlar 2. doz aşı olacak mı?
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Covid geçirenler aşı olmalı mı? Korona olanlar 2. doz aşı olacak mı?

Covid geçirenler aşı olmalı mı? Korona olanlar 2. doz aşı olacak mı?
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Koronavirüs aşısına dair detaylar gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, Covid geçirenler aşı olmalı mı? Korona olanlar 2. doz aşı olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Koronavirüsü atlatanlar aşı olacak mı? Koronavirüs aşısının koruyuculuk süresi ne? Korona geçirenler aşı olabilir mi? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Covid geçirenler aşı olmalı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs geçirenler aşı hakkında detayları araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sıklıkla gündemde yer alanlar arasında "Koronavirüs aşısı zorunlu mu?, Koronavirüsü atlatanlar aşı olacak mı? Koronavirüs aşısının koruyuculuk süresi ne? Korona geçirenler aşı olabilir mi? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?" başlıkları yer alıyor.

COVID GEÇİRENLER AŞI OLMALI MI?

Koronavirüs aşısının hastalığı geçirenlerde kaç doz uygulanacağı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz aşı yapılması konusundaki fikirlerini sorması üzerine Şahin, "Yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir." dedi.

Ancak son gelişme olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulaması yeniden başladı.

Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek.

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu olması da randevu sisteminin yeniden açılmasında etkili oldu.

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