Covid geçirenler 2 doz aşı olacak mı? Covid 19 geçirenler kaç doz aşı olmalı?
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Covid geçirenler 2 doz aşı olacak mı? Covid 19 geçirenler kaç doz aşı olmalı?

Covid geçirenler 2 doz aşı olacak mı? Covid 19 geçirenler kaç doz aşı olmalı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'ndan koronavirüs geçirenlere uygulanacak aşılarla ilgili yeni bir karar çıktı. Peki, Covid geçirenler 2 doz aşı olacak mı? Covid 19 geçirenler kaç doz aşı olmalı? Aşı randevusu! Aşı nasıl iptal edilir?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, Covid geçirenler 2 doz aşı olacak mı? Covid 19 geçirenler kaç doz aşı olmalı?

COVID GEÇİRENLER 2 DOZ AŞI OLACAK MI?

Daha önce koronavirüs geçirenlere tek doz olarak uygulanması kararı alınan aşılar artık 2 doz olarak uygulanacak. Bugün yürürlüğe giren karar sonrası aşı randevuları da açıldı.

COVID GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLMALI?

Türkiye'de koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşı geçtiğimiz günlerde 3 aya düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca hatırlatma dozuyla ilgili olarak "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi" ifadelerini kullanmıştı.

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