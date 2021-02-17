Covid: Erdoğan, kademeli normalleşmenin Mart'ta başlayacağını duyurdu
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BBC

Covid: Erdoğan, kademeli normalleşmenin Mart'ta başlayacağını duyurdu

17.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:17
Covid: Erdoğan, kademeli normalleşmenin Mart'ta başlayacağını duyurdu

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında hafta sonu uygulaması başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamalarının, illerdeki vaka ve aşılama gibi kriterlere göre aşamalı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında hafta sonu uygulaması başta olmak üzere sokağa çıkma sınırlamalarının, illerdeki vaka ve aşılama gibi kriterlere göre aşamalı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre illerin 4 kategoriye (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli) ayrılacağını ve Mart ayı itibarıyla da kademeli normalleşme sürecine geçileceğini aktardı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları 30 Kasım'dan beri devam ediyor.

Restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili merak edilen karara da değinen Erdoğan, "Esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, eğitimde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin başladığını hatırlatarak, "Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir" dedi.

Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Kabine, salgın sürecinde ücretsiz izne çıkarılan veya işsiz kalan kişilere ödenen nakdi ücret desteğinin de 17 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

Erdoğan, ayrıca kısa çalışma ödeneğinin süresini de son kez olmak üzere Mart ayı sonuna kadar uzattıklarını söyledi.

Çiftçilere verilen gübre desteğinin iki katına çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 8 liradan 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz" dedi.

'5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız'

Aşılama sürecine ilişkin bilgi veren Erdoğan şöyle devam etti:

"Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. Birinci aşı gruplarının kapsamı genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık; tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz."

BBC

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