Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar hastalığı riski artıyor
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Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar hastalığı riski artıyor

29.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:34
Covid'e yakalanan sağlıklı bireylerde kalp- damar hastalığı riski artıyor

KARDİYOVASKÜLER hastalıkların dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan Covid-19 hastalarında da kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çekti.

KARDİYOVASKÜLER hastalıkların dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan Covid-19 hastalarında da kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çekti. Covid-19 virüsünün kalp damar sistemini de etkilediğini vurgulayan Dr. Ateş, kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 10 iken sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, kronik kalp hastalığı olan kişilerin yeni tip koronavirüs salgını açısından riskli grupta yer aldığını belirterek, uyarılarda bulundu. Herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan kişilerde de Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çeken Dr. Ateş, "Covid-19 virüsü sadece zatürreye değil, kalp damar hastalıklarına da sebep olabiliyor. Bu hastalıkta en yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranları 60 yaş üstü hastalarda görülüyor. ve hayatını kaybeden hastaların en az üçte birinde kardiyovasküler hastalıklar saptanıyor" dedi.

HASTALIĞIN NEDEN OLDUĞU SORUNLARCovid-19'da kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 10 iken bu oranın sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğine dikkat çeken Dr. Ateş, "Hastalığın neden olduğu sorunlar, akut koroner sendrom denilen kalp kanlanmasının bozulması, virüsün kalp kasını tutması (miyokardit) ve buna bağlı akut kalp yetmezliği, kalp etrafında hayatı tehdit edebilecek seviyede sıvı toplanması (perikardiyal efüzyon), ritim bozuklukları (ventriküler taşıkardiler), atardamar veya toplardamarlarda oluşan pıhtılardır" dedi.RUTİN KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİCovid-19 virüsüne bağlı zatürre gelişen hastalarda pıhtılaşmada artış ve vücutta yangının (inflamasyon) uzun süre devam ettiğini belirten Dr. Ateş, "Artmış inflamasyon, koroner arter hastalığı ve diğer vasküler hastalıkların en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle virüsün uzun dönemde de kalp damar hastalığı riskini artırabileceği düşünülüyor" şeklinde konuştu. Dr. Ateş, salgın sürecinde kalp hastalarının rutin kontrollerini aksatmamaları gerektiğinin de altını çizdi.KALP VE TANSİYON HASTALARI İLAÇLARINI BIRAKMAMALIKalp ve damar hastalıklarında kullanılan pek çok ilacın Covid-19 hastalığı sırasındaki kullanımı ile ilgili bilgilerin sınırlı olduğunu belirten Uzman Dr. Akif Durak ise, "Elimizdeki bilgiler ışığında yararı ve zararını gösteren kesin bir kanıt olmadığı için hastaların mevcut kalp, hipertansiyon, kolesterol düşürücü ilaçlarına devam etmeleri öneriliyor" dedi.

Kronik kalp hastaları ile yüksek tansiyon hastalarının düzenli olarak ilaçlarını kullanmaya devam etmelerinin önemini vurgulayan Dr. Durak, Covid-19 salgını sürecinde kalp hastalarının kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Dr. Durak, "Basitçe ifade etmek gerekirse sağlık problemi olmayanlara göre kalp hastalarının bu dönemde daha fazla dikkat etmeleri gerekir" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR

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