Covid e-Ticaret Patlamasını Ateşledi

Covid-19 pandemisi altındaki katı karantina sırasında fiziksel hareket üzerindeki kısıtlamalar, Pakistan'da e-ticaret ve çevrimiçi ödemelerin büyümesini önemli ölçüde destekledi.

foodpanda Pakistan Genel Müdürü ve CEO'su Nauman Sikandar Mirza, dünya genelinde ülkelere ciddi insani, finansal ve ekonomik kayıplar vermesine rağmen, pandeminin e-ticaret de dahil olmak üzere bazı sektörlerde büyüme fırsatı sağladığını söyledi.

"Müşterilerin teknoloji konusunda daha bilgili hale gelmesi ve daha fazla kolaylık ve verimli ticaret için dijital platformları kullanmasıyla, teknolojinin benimsenmesinin gün geçtikçe arttığını görüyoruz - popüler olarak bilindiği gibi hızlı ticaret (q-ticaret)" dedi. E-ticaretin kullanılması, insanların fiziksel olarak alışveriş yapmak yerine evde oturarak alışveriş yapabilecekleri için zamanlarını boşaltmalarını sağladığını söyledi. "İnsanların tek ihtiyacı doğru kanalın mevcudiyetidir. "

Daha önceleri çevrimiçi sipariş verebilmek birçokları için bir 'wow faktörü' idi, ancak foodpanda'nın CEO'su "Artık müşteriler yalnızca çeşitlilik ve kolaylık değil, aynı zamanda hızlı teslimatlar da talep ediyor" dedi.

Bugünlerde dijital işletmeler tarafından sunulan hizmetlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, müşterilerin daha hızlı teslimat talebinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Geleneksel olarak e-ticaret teslimatlarının günler sürdüğünü, bu günlerde teslimatların q-ticaret yoluyla sadece birkaç dakika içinde yapıldığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, kurumsal çözümlerin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ, MSME) segmentlerine hizmet vermek için çok önemli hale geldiğini ve bankacılık ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamak için bunların hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

foodpanda CEO'suna göre, dijital endüstride sağlanan geniş fırsatlar göz önüne alındığında, daha fazla firma büyümek için bu sektöre odaklandıkça e-ticaret şirketleri arasındaki rekabet büyüyor. Kurumsal sektörden yabancı ve yerel yatırımcılar da Pakistan'daki e-ticaret şirketlerine yatırım yapmaya hevesliydiler, çünkü "büyümek ve gelişmek için büyük potansiyele sahip yükselen bir pazarız" dedi.

Kaynak: tribune. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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