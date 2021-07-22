Covid: Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs kaynağına yönelik yeni araştırma planına Çin onay vermedi

Çin'de sağlık otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 salgınına yol açan koronavirüsün kaynağına yönelik araştırma planının yeni aşamasına onay vermedi.

Çin'de sağlık otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 salgınına yol açan koronavirüsün kaynağına yönelik soruşturma planının yeni aşamasına onay vermedi.

WHO yetkilileri, Covid'in ilk olarak tespit edildiği bölgedeki laboratuvarların kayıtlarını incelemeyi talep ediyor.

Çin Sağlık Bakanı Yardımcısı Zeng Yixin, bu girişimin "bilime yönelik küstahlığı ortaya koyduğunu" ifade etti.

WHO uzmanları önceki çalışmalarında, koronavirüsün Çin laboratuvarlarından sızdığı teorisinin en düşük ihtimal olduğunu kaydetmişti.

Araştırmacılar bu yılın başlarında, virüsün 2019 Aralık ayında ilk olarak tespit edildiği Wuhan'ı ziyaret etmişti.

WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, araştırmanın yeni safhasına ilişkin bu ayın başında kamuoyuna bilgi verdi. Bu aşamada, bazı bilimsel kurumlar da incelenecekti.

Ghebreyesus, Çin'den yeşil ışık gelmemesinin ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsün kaynağı konusunda Çin'i daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı.

Pekin'i "daha şeffaf olmaya" ve araştırmacılarla işbirliği yapmaya davet eden Ghebreyesus, ilk aşamada paylaşılmayan ham laboratuvar verilerinin paylaşılmasını istedi.

Çinli yetkili Zeng ise Dünya Sağlık Örgütü'nün planının kendilerini şaşırttığını, çünkü soruşturmanın Çin'de laboratuvar protokollerinin ihlal edilmesine odaklandığını kaydetti.

Zeng, araştırma taslağında Çin'in kabul etmesi mümkün olmayan noktalar olduğunu söyleyerek, koronavirüsün kökeninin araştırılmasına dönük kendi önerilerini de sunduklarını aktardı.

Reuters'ın haberine göre Zeng, "Dünya Sağlık Örgütü'nün siyasi müdahalelerden kurtularak Covid-19'un izini bilimsel olarak sürmesini ve Çinli uzmanların önerilerini ciddiyetle gözden geçirmesini umuyoruz" dedi.

Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı Müdürü Yuan Zhiming de yaptığı konuşmada, virüsün doğal kökenleri olduğunu söyledi ve kurumun açıldığı 2018'den bu yana virüs sızması gibi bir olayın yaşanmadığını kaydetti.

Dünya genelinde dört milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 salgını sonrası, WHO yetkilileri virüsün kaynağının araştırılması konusunda adım atmaya çağrılmıştı.

Bu yılın Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağına dair Çin'de yaptığı araştırmaya ilişkin raporunu yayımladı. Raporda 17 Çinli, 17 uluslararası araştırmacının imzası vardı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Ghebreyesus, koronavirüsün laboratuvardan yayıldığı hipotezinin en düşük ihtimal olduğunu belirtti; ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Bunun için de daha fazla ekibin Çin'e gitmesi gerektiğini aktardı.

Ghebreyesus aynı zamanda Çin'den toplanan verilerin ve yapılan araştırmanın yeterli olmadığını da ekleyerek bu konuyla ilgili olarak Çin'i eleştirdi.

Wuhan'da heyetin laboratuvarları da dolaştığını aktaran Ghebreyesus, virüsün kaynağına ilişkin her hipotezin masada olduğunu ifade etti.