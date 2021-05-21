Covid: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Covid-19 ölümleri resmi verilerden 2-3 kat fazla olabilir
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BBC

Covid: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Covid-19 ölümleri resmi verilerden 2-3 kat fazla olabilir

Covid: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Covid-19 ölümleri resmi verilerden 2-3 kat fazla olabilir
BBC - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının resmi verilerde ifade edildiğinden "2-3 kat fazla" olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının resmi verilerde ifade edildiğinden "2-3 kat fazla" olabileceğini söyledi.

WHO'nun veri ve analiz departmanından Samira Asma, katıldığı bir çevrimiçi basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam ölüm sayısının "en az 6-8 milyon kişi" düzeyinde olabileceğini kaydetti.

Resmi rakamlarda ise Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3,4 milyon civarında görünüyor.

Toplam ölüm sayısını analiz ederken ortalama yıllık ölüm sayılarının ne kadar aşıldığını ve ek ölümleri veri aldıklarını söyleyen WHO yetkilisi Asma, "Covid ölümleri gerçekte resmen açıklanan sayıların iki ya da üç katı fazla olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle WHO, tüm ülkeleri sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

WHO veri analisti William Msemburi ise tüm ülkelerle vaka ve ölüm sayılarının takip edilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını kaydetti. Msemburi, ülkelerin Covid testlerindeki kısıtlamalarının, vaka ve ölüm verilerine de yansıdığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü, aşı programlarının ilerlemesine karşın, Covid-19 salgınının hala kontrol altına alınamadığının altını çiziyor.

Ek ölüm nedir, nasıl hesaplanır?

Epidemiyolojide, ek ölüm kavramı, normal veya kriz dışı koşullar altında beklenenden daha fazla gerçekleşen ölümleri tanımlıyor.

WHO ve sağlık otoriteleri, Covid-19 kaynaklı ölüm analizlerini ek ölüm sayıları üzerinden yapıyor ve resmi verilerle bu hesaplamayı karşılaştırıyor.

Ek ölümün hesaplanması, geçmiş yılların ölüm ortalamalarına ve yıllık beklenen artışlara bakılarak yapılıyor. En yaygın kullanılan basit yöntemlerden birisi de belli bir tarih aralığında mevcut yılın ölüm sayısı ile son beş yıllık ortalama arasındaki farka bakmak.

Uzmanlar, pandemi gibi olağanüstü koşulların yaşandığı belli bir zaman diliminde ek ölümün tespit edilmesi halinde bunun da pandemi ile ilişkilendirilmesinin normal olduğunu belirtiyor.

Covid: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Covid-19 ölümleri resmi verilerden 2-3 kat fazla olabilir
BBC
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