Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı

BBC - Haberler | Dünya
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, 'Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor' açıklaması yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa kıtasındaki durumun son birkaç ay olduğundan çok daha endişe verici olduğunu söyledi.

DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" diyerek hükümetleri eleştirdi.

Kluge, kıtadaki son durumun birkaç aydır olduğundan çok daha enişe verici olduğunu da söyledi.

Avrupa'da birçok ülkede çeşitli sebeplerle aşılama kampanyasında gecikmeler yaşanıyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de üçüncü dalga yaşanıyor.

WHO Avrupa için ne dedi?

Bir açıklama yayımlayan Kluge, "Salgından çıkışın en iyi yolu aşılardır. Ancak kıtada bu aşıların uygulanması 'kabul edilemez şekilde' yavaş ilerliyor ve Avrupa bölgesinde pandeminin süresini uzatıyor." ifadelerine yer verdi:

"Üretimi artırarak, aşılara ulaşımdaki engelleri kaldırarak ve stoktaki her bir şişeyi kullanarak bu süreci şimdi hızlandırmalıyız. Aşılama kampanyası düşük seviyede ilerledikçe Avrupa Birliği ülkeleri yeniden kısıtlamalara gidiyor ve bu gecikmeyi dengelemek için farklı önlemler almak zorunda kalıyor."





Avrupa'da son durum ne?

Geçen haftadan bu yana vaka sayılarında Grönland'dan Rusya'ya kadar hızlı bir artış görülüyor. WHO'ya göre bu bölgede bir haftada 1,6 milyondan fazla yeni vaka tespit edildi ve yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki yaklaşık 900 milyon kişinin sadece yüzde 10'u bir doz aşı oldu. Bugüne kadar yine aynı bölgede can kayıpları bir milyona yaklaşırken vaka sayıları 45 milyona ulaştı.

WHO, yaklaşan Hamursuz, Paskalya ve Ramazan dönemlerinde kalabalık grupların bir araya gelme ihtimalinin arttığı ve virüsün daha hızlı yayılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Avrupa'da aşılama neden yavaş ilerliyor?

Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusunun sadece yüzde 16'sı aşının ilk dozunu oldu.

AstraZeneca ile müzakereleri yavaş şekilde ilerleten AB, anlaşmayı da geç imzaladı. Bu sırada AstraZeneca'nın üretildiği İngiltere'de nüfusun yüzde 52'sinin aşı olması, tepkilere yol açtı.

AB'nin Pfizer-BioNTech ve Moderna ile üretim ve dağıtımdaki sorunlar sebebiyle yavaş ilerledi. Ardından AB'deki ilaç regülatörleri aşıları onaylamakta gecikti.

20'nin üzerinde kişide pıhtı atmasına yol açtığı için bazı ülkeler AstraZeneca aşısının uygulanmasını da durdurunca aşıya olan güven azaldı. YouGov isimli araştırma şirketine göre Almanların üçte biri ve Fransızların dörtte birinden azı artık AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu düşünüyor.

Ancak WHO ve Avrupa İlaç Ajansı, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu ve uygulanması gerektiğini söylüyor.

Rusya'da halk Rus üretimi Sputnik V aşısını vurulmaktan çekiniyor. Ukrayna da ilk 500 bin doz AstraZeneca aşısını Şubat'ta satın aldı. Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre Ukraynalıların da yüzde 60'ı aşıyı vurulmak istemiyor.

Sırbistan'da ise yedi milyon nüfusun iki milyondan fazlası Çin'in Sinopharm aşısını vuruldu.

Avrupa'da salgınla ilgili son gelişmeler ne?

Covid: Dünya Sağlık Örgütü, 'Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor' açıklaması yaptı
BBC
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Adrian Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 07:16:35. #1.14#
title