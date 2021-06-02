Covid'den korunmak için renkli beslen !

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi.

Pandeminin devam ettiği bu günlerde bağışıklık sistemimizin güçlü olması için renkli beslenmek çok önemli. Gün içerisinde tükettiğiniz farklı renkteki meyve ve sebzeler sayesinde farklı antioksidanları ve vitamin gruplarını almış olursunuz. Peki nedir bu renkler? Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin renkleri nereden geliyor? Beslenmedeki renkler covid'den korunmak için ne kadar önemli? İşte tüm bu soruların cevapları :

5 Renk ile Renkli Diyet

Gökkuşağında 7 renk var, renkli diyet'te ise 5 renk var. Bunlar:kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve yeşil. Bu 5 renkteki meyve ve sebzelerden her gün 1 er avuç tüketerek daha renkli, daha sağlıklı, daha fit olmak mümkün!

Enerjinin rengi Kırmızı beslenmenizden eksik olmasın…

İlk rengimiz benim de en sevdiğim kırmızı! Enerjinin rengi kırmızıyı meyve ve sebzelere veren pigmentin ismi likopen. Likopen çok güçlü bir antioksidanıdır. Her gün en az 1 avuç kadar kırmızı meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz. Şu anda tam da mevsimi olan çilek, domates, karpuz tam da bu grupta yer alıyor. Diğer kırmızıları da sayacak olursak;kuşburnu, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber ve kızılcık da bu grupta.

Covid'den korunmak için Turuncu'suz Asla !

Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment olan, karotenoidler tarafından renklendirilir. Beta karoten'den zengin turuncular, bağışıklık sistemimiz üzerinde oldukça etkililer. Covid'den korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu bliyoruz. İşte tam da bu aşamada turuncu başrollerde olmalı!

Sarı-turuncu renk grubunda yer alan ve şuanda mevsimi olan şeftali, kayısı, kavun, malta eriği nektarini araöğünlerimizde yer vermek önemli. Ana menülerde e limon, tatlı patates, sarı domates tüketmeye özen gösterelim.

Doğanın rengi Yeşil de covid'den korunmada etkili !

Doğanın ve huzurun rengi yeşil'in, beslenmemizde yeri ayrı… Klorofil, bitkilere yeşil rengi veren pigmenttir. Klorofil, vücudun doğal detoks yeteneğini desteklemek için karaciğere yardımcı olmanın yanında toksinlerin vücutta toplanmasını önlemek için bağışıklık fonksiyonunu da destekler. Bu gruptaki besinler yüksek C vitamini içermeleri ile dikkat çekerler. C vitamini alımının da bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olabildiğini biliyoruz.

Yeşil üzüm, yeşil erik, kivi, lime, yeşil soğan, avokado, brokoli, kara lahana, taze fasulye, Kabak, yeşil dolmalık biber, yeşil sivri biber, kuşkonmaz, bezelye, bruksel lahanası, salatalık, ıspanak, pazı, hardal, semizotu, marul, roka, taze nane, dereotu, tere, kuzukulağı ve diğer tüm yeşil yapraklılar bu grupta yer alan sebze ve meyvelerden.

Menülerden Eksik Olmaması Gereken Bir Diğer Renk: Mor

Mor renkteki meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren pigment'in ismi'antosiyanin' dir. Peki mor renkli meyve ve sebzeler grubunda yer alan besinler hangileri?Patlıcan, kırmızı pancar, mor lahana, kırmızı soğan, Mor/kırmızı turp ,böğürtlen, siyah ahududu, yabanmersini, İncir, Mor erik, Kuru erik, Mor&Kırmızı&Siyah üzüm, Vişne, Kiraz, Kuş üzümü, Siyah dut, Kuru üzüm, Kan portakalı gibi mor renkteki bu meyve ve sebzeleri mevsiminde her gün en az 1 avuç kadar düzenli olarak tüketmeliyiz.

Beyaz Meyve ve Sebzeler ile Vücudunuzu Temizleyin

Beyaz renkteki meyve ve sebzeler, rengini 'antoksantin' isimli pigment sayesinde almışlardır. Antoksantin, antioksidan özellikte olan bir flavonoidtir. Flavonoidlerin, bağışıklık sistemine ait hücrelerin farklılaşmasını ve miktarını doğrudan modüle ettiği gösterilmiştir. Bağışıklık sistemi, bir organizmayı enfeksiyonlardan ve salgın hastalıklardan korumada kilit rol oynar. Bu yüzden her gün beslenmemize beyaz rengi eklemek önemli. Sarımsak, soğan gibi allium sebzelerinin bağışıklık sistemini aktive ederek enfeksiyonlara karşı koruduğu da bilinmektedir. Muz, Elma, Armut, Ayva, Karnabahar, Beyaz lahana, Sarımsak, Soğan, Zencefil, Mantar, Patates, Turp, Yer elması, Hindiba, Kereviz, Enginar ve Pırasa gibi sebze ve meyveler mevsiminde her gün menümüzde yer alması gerekenlerdendir.

Kaynak: Bültenler