Covid: Avustralya'da koronavirüs testleri pozitif çıkan yüzlerce kişi yanlış bilgilendirildi - Haberler
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BBC

Covid: Avustralya'da koronavirüs testleri pozitif çıkan yüzlerce kişi yanlış bilgilendirildi

Covid: Avustralya'da koronavirüs testleri pozitif çıkan yüzlerce kişi yanlış bilgilendirildi
BBC - Haberler | Dünya

Avustralya'nın Sydney kentinde laboratuvar hatası yüzünden yüzlerce kişiye Covid-19 testleri pozitif olmasına rağmen negatif olduğu söylendi.

Avustralya'nın Sydney kentinde, Covid testleri pozitif çıkan yüzlerce kişinin yanlış bilgilendirildiği ortaya çıktı. SydPath isimli laboratuvardaki sorunun, veri işleme hatasından kaynaklandığı açıklandı. Laboratuvar yetkilileri, özür diledi.

İşlem hatası Noel döneminde, Yeni Güney Galler bölgesinde koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayıldığı bir zamanda yapıldı.

En az 886 kişiye hatalı Covid-19 test sonucu verildi. Bu kişilere test sonuçları pozitif olmasına rağmen, sonuçların negatif olduğu söylendi.

Tatil döneminde hatalı sonuç verilenler, yakınlarına koronavirüsü farkında olmadan bulaştırmış olmaktan korkuyor.

SydPath, hafta başında yaptığı bir başka açıklamada da, Noel gününde 400 kişiye hatalı negatif test sonucu verdiğini ve bunu ancak bir gün sonra tespit edip bildirdiğini itiraf etmişti.

Laboratuvar son hatanın ardından, daha az sayıda test yapacağını açıkladı.

' Eğer yeğenlerim in testleri pozitif çıkarsa , bu benim suçum '

Sydney'de yaşayan ve hatalı test sonucu alanlar arasında bulunan Stephanie Colonna, Today Show adlı televizyon programında ailesinin sağlığı için endişelendiğini söyledi.

Colonna, "Eğer yeğenlerimin test sonuçları pozitif çıkarsa, bu benim suçum" dedi.

Avustralya medyasına göre Yeni Güney Galler Eyaleti Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Covid-19 testerini işleyen laboratuvarların "tükenmiş" durumda olduğunu söyledi.

Bölgede son dönemde Covid-19 test hizmetlerinin çok yüksek talepten dolayı zorlandığı ve test merkezlerinde doluluk yüzünden insanların geri çevrildiği bildiriliyor.

Bazı merkezlerde ise insanlar test sonuçlarının geç çıkmasından şikayetçi.

Covid: Avustralya'da koronavirüs testleri pozitif çıkan yüzlerce kişi yanlış bilgilendirildi

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