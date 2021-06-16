Covid 19 aşısı olmadan önce ne yapmalı? Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi?

Covid 19 salgınına karşı geliştirilen Covid aşıları hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Ülkemizde koronavirüs aşısı sürecinde Biontech ve Sinovac aşısı ile aşılama yapılmakta. Son olarak Rus aşısı Sputnik V de ülkemize geldi. Bu kapsamda koronavirüs aşısı hakkında araştılmalar da arttı. Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi? Covid 19 aşısı olmadan önce ne yapmalı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Covid aşısından sonra banyo yapılabilir mi? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde koronavirüs aşılama çalışmaları devam ederken 2 farklı ülkenin aşısı tercihler arasında yer alıyor. Çin aşısı Sinovac ve Alman aşısı Biontech yaptıran vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını araştıyor. Covid aşısı olanların yapması ve yapmaması gerekenler nedir, aşıdan sonra duş alınır mı? Detaylar haberimizde...

COVID AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Dilek Arman, "Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?" sorusuna "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" yanıtını verdi.

COVID 19 AŞISI OLMADAN ÖNCE NE YAPMALI?

Bazı insanlar aşı olmadan önce ağrı kesici alabiliyor. Oysa uzmanlara göre bu doğru değil. Alerji veya ateş gibi yan etkileri önlemek için önceden ilaç alınmasına gerek yok. Ancak alerjik hastalıklarınız varsa, aklınıza takılan sorularınızı hekiminizle paylaşabilirsiniz.

Aşı öncesinde yapılabilecek bir şey yok ancak dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir.

Alerjik bünyesi olanlar da COVID-19 aşısı yaptırabilirler. Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza danışmanızda yarar var. [Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi]