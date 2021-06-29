Covid aşısından sonra ağrı kesici alınır mı? Aşı sonrası ilaç içilir mi?

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. Peki, Covid aşısından sonra ağrı kesici alınır mı? Aşı sonrası ilaç içilir mi?

Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlar koronavirüs aşı süreciyle ilgili bazı yanlış bilgilerin yayılmasına neden oldu. COVID-19 Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Platformunda Covid aşısından sonra ağrı kesici alınır mı? Aşı sonrası ilaç içilir mi? soruları yer almakta.

COVID AŞISINDAN SONRA AĞRI KESİCİ ALINIR MI?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.