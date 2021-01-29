Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement
BBC

Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

29.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:10
Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Johnson and Johnson'ın Belçika merkezli ilaç şirketi Janssen, bugün 44 bin kişiyle yapılan Faz 3 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Şirkete göre aşı, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliyor.

Aşının koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan 501.V2 varyantına karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Denemeler sırasında aşının bu türe karşı 57 etkili olduğu görüldü.

Son faz denemelerinde aşının ABD'deki etkinlik oranı yüzde 72, Latin Amerika'da ise yüzde 66 çıktı.

Şirketin açıkladığı bu oranlar, BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın açıkladığı oranların gerisinde. Bu şirketler yüzde 95 civarında etkinlik oranı açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bu sonuçların doğrudan kıyaslanamayacağını çünkü denemelere hafif vakaların dahil edilmediğini söyledi.

İngiltere daha önce Johnson and Johnson'ın aşısından 30 milyon doz sipariş etmişti.

Şirketin hisseleri değer kaybetti

Açıklamadan sonra Jonhnson and Johnson'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Jonhnson and Johnson, bu sonuçlar ışığında Şubat başında ABD'de aşının acil kullanımı için onay başvurusunu yapacağını duyurdu.

Şirketin baş bilim danışmanı, Mart'ta onay almayı beklediklerini, bu süre içinde aşıların sevkiyata hazır olacağını söyledi.

Johnson and Johnson ilk aşamada ne kadar aşının hazır olacağı konusunda bilgi vermedi ancak yılın ilk yarısında ABD'ye 100 milyon doz verileceğini teyit etti.

Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:10:29. #1.15#
title