Covid aşısı: İngiltere hükümeti koronavirüs aşısını özendirmek için sosyal medya fenomenleriyle çalışacak
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BBC

Covid aşısı: İngiltere hükümeti koronavirüs aşısını özendirmek için sosyal medya fenomenleriyle çalışacak

30.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:23

Koronavirüs aşısına yönelik toplumdaki şüphelerden kaygılanan İngiliz hükümeti, koronavirüs aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışacak.

Koronavirüs aşısına yönelik toplumdaki şüphelerden kaygılanan İngiliz hükümeti, Covid-19 aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışacak.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı.

Kampanya kapsamında bu kişiler topluma koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulunacak.

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Yetkililer, aşıyla ilgili şüpheleri bulunan ya da henüz aşı olup olmamaya karar verememiş kişilerin sayısının fazla olmasından endişe ediyor.

Aşının ilk olarak uygulanacağı sağlık çalışanları arasında da aşıyla ilgili kararsızlığın mevcut olduğu tahmin ediliyor.





Sağlık yetkilisi bir kaynak, "Ulusal çapta bir kampanya yürüteceğiz. NHS, herkesin sevdiği ve yaygın olarak bilinen kişilerin arayışında. Salgın sürecinde duyarlılık gösteren ve bu yönde çalışmalar yapmış ünlüler bunun için uygun olabilir" yorumunu yaptı.

Aşı kampanyası için inanç liderlerinin ve etnik toplulukların önde gelen figürlerinin de yardımına başvurulacak.

Tasarlanan kampanyada hangi ünlülerin yer alacağı henüz netleşmese de Manchester United futbolcusu Marcus Rashford'un örnek verildiği öğrenildi. Rashford, yoksul çocuklara düzenli yemek sağlanması için kampanya başlatmıştı.

İlk onay 'önümüzdeki günler' gelebilir

İngiltere'de koronavirüs aşı adaylarına yönelik artan bir beklenti hakim. Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşıdan 40 milyon doz almak için anlaşma yapan İngiltere, Aralık'ın ikinci haftasında sağlık çalışanlarına aşı yapmaya başlamayı planlıyor.





Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğiyle hazırlanan aşıdan da 100 milyon doz sipariş edildi.

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde yapılmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları yapabileceğini yazdı.

Bulaşma katsayısı düştü

İngiltere hükümeti 5 Kasım'da eczaneler, süpermarketler ve bankalar hariç tüm iş yerlerinin 2 Aralık'a kadar kapatılmasını kararlaştırmıştı. Restoranlar da bu sürede sadece paket servis hizmeti verebiliyor.

Ülkede yapılan kapsamlı bir araştırma, koronavirüse karşı 5 Kasım'da ülke çapında yürürlüğe giren önlemlerin vakaları üçte bir oranında azalttığına işaret ediyor.

Araştırmayı yapan uzmanlara göre, bir kişinin virüsü bulaştırabileceği kişi sayısını gösteren R0 katsayısı 0,88'e düştü. Bu da salgının yavaşladığını gösteriyor.

Ancak salgından en fazla etkilenen bazı bölgelerde büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen vakaların sayısının hala yüksek olduğu görülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu veriler, henüz ayağımızı pedaldan çekemeyeceğimizi gösteriyor" dedi.


Covid aşısı: İngiltere hükümeti koronavirüs aşısını özendirmek için sosyal medya fenomenleriyle çalışacak
BBC

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