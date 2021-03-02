Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek dozu aşı 80 yaş üzerinde ciddi hastalık riskini yüzde 80 azaltıyor

İngiltere’deki sağlık verileri üzerinden yapılan bir analiz, Oxford-AstraZeneca veya Prizer-BioNTech aşılarından yapılan bir dozun 80 yaş üstü kişilerde ciddi Covid-19 hastalığı riskini yüzde 80 azalttığını ortaya koydu.

İngiltere'deki sağlık verileri üzerinden yapılan bir araştırma, Oxford-AstraZeneca veya Prizer-BioNTech aşılarından yapılan bir dozun 80 yaş üstü kişilerde ciddi Covid-19 hastalığı riskini yüzde 80 azalttığını ortaya koydu.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre bu etki aşıdan 3-4 hafta sonra belirgin hale geliyor.

Henüz akademik düzeyde incelenmemiş araştırmaya göre, tek doz aşı 80 yaş üstü kişilerde Covid-19 kaynaklı ölümleri de yüzde 83 azaltıyor.

70 yaş üzerinde ilk aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalanmalarına rağmen hiçbir belirti göstermeyenlerin oranı ise yüzde 70.

İngiliz hükümetine danışmanlık yapan bilim insanları bu gelişmenin sevindirici olduğunu söylese de, maksimum koruma için iki doz aşı yapılması gerektiğini vurguluyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da dün yaptığı açıklamada "Son haftalarda koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuran 80 yaş üzeri kişilerin sayısının 10'un altına düşmesinde bunun da etkisi olabilir" demişti.

Bazı Avrupa ülkeleri aşının çoğunlukla gençler üzerinde denenmesi ve 65 yaş üzerine dair kapsamlı veri bulunmaması gibi nedenlerle AstraZeneca aşısını o yaş grubuna yapmamaya karar vermişti.

Birleşik Krallık genelinde koronavirüs aşısının en az ilk dozunu olanların sayısı 20 milyonu aştı.

Günlük vaka sayısı ise 5 bin 455'e düştü. Günlük vakalar 8 Ocak'ta 68 bin ile rekor kırmıştı.

Brezilya varyantı kaygısı

Öte yandan İngiltere'de koronavirüsün Brezilya varyantını durdurma çalışmaları devam ediyor.

Bu varyantın ülkedeki varyanttan daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dayanıklı olmasından endişe ediliyor.

İngiltere'nin dört bir yanından alınan virüs örnekleri hangi varyanttan olduklarının tespit edilmesi için, dünyadaki en büyük genom sekanslama operasyonuna sahip Sanger Enstitüsü'ne gönderiliyor.

Enstitüdeki Covid-19 Genom İnisiyatifi'nden Dr. Jeff Barrett, her hafta 20 bin virüsü analiz ettiklerini, bunun da ülkedeki bilinen vakaların yüzde 20'sine denk geldiğini söylüyor.

İncelemelerde bir Brezilya varyantı tespit edildiğinde bu durum yetkililere bildiriliyor ve filyasyon ekipleri o kişinin virüs bulaştırmış olabileceği kişilere ulaşmak için daha fazla uğraşıyor.