Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmamasını istedi
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BBC

Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmamasını istedi

28.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:11
Covid aşısı: Almanya Aşı Komisyonu, AstraZenaca'nın aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmamasını istedi

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi.

Almanya Aşı Komisyonu, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını gösterdi.

Komisyon, "AstraZeneca aşısı, mRNA aşılarının aksine sadece 18-64 arasındaki kişilere yapılmalıdır" dedi.

Avrupa İlaç Dairesi kararını yarın açıklayacak

Avrupa İlaç Ajansı'nın AstraZeneca'nın İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısına onay verip vermeyeceğinin yarın belli olması bekleniyor.

Alman hükümetine aşı programı konusunda tavsiyeler veren bağımsız komisyon, Avrupa Birliği (AB) makamları tarafından onaylanan BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının güvenlik ve etkinlik oranlarının eşit olduğunu açıkladı.

Komisyonun açıklaması sonrası AstraZeneca'nın hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

AB'yle AstraZeneca arasında bir süredir tedarik konusunda gerginlik yaşanıyor.

Avrupa Komisyonu dün İngiltere'deki milyonlarca doz AstraZeneca aşısının AB'ye yönlendirilmesini talep etmişti.

BBC
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