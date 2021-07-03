Covid aşılarının satın alınmasında usulsüzlükle suçlanan Bolsonaro, soruşturma ihtimaliyle karşı karşıya

Brezilya başsavcısı, ülkenin en yüksek mahkemesinden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatmasını istedi.

Brezilya başsavcısı, ülkenin en yüksek mahkemesinden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatmasını istedi.

Bolsonaro'nun, bir Covid aşısının satın alımıyla ilgili anlaşmada yolsuzluk yapıldığını bildiği ancak harekete geçmediği iddia ediliyor.

Brezilya Devlet Başkanı, koronavirüs salgınını yönetmekte başarısızlığa uğradığı gerekçesiyle halkın da artan tepkisiyle karşı karşıya.

Koronavirüsten yarım milyondan fazla insanın öldüğü Brezilya, dünyada salgının en fazla can aldığı ikinci ülke.

Fransız haber ajansı AFP, soruşturmayı yürütenler görevi kötüye kullandıklarına dair kanıt bulsalar bile Bolsonaro'nun görevden uzaklaştırılmasının düşük bir ihtimal olduğu yorumunu yapıyor.

Bunun nedeni olarak da, Bolsonaro'ya dava açılabilmesi için onun partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin onayının gerekmesini gösteriyor.

Hükümetin salgın politikasına dair Kongre'de de bir soruşturma yürütülüyor.

İddialar neler, hükümetin iddialara yanıtı ne?

Bolsonaro, bir Brezilyalı arabulucu aracılığıyla Bharat Biotech ile Şubat ayında imzalanan ve 20 milyon doz için 316 milyon dolar ödenmesini öngören anlaşmada usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Hükümet, Senato'daki komisyonun aşırı fiyatlandırma ve yolsuzluk şüphelerini dile getirmesinin ardından Salı günü sözleşmeyi askıya aldı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili ve onun Kongre üyesi kardeşi, Covaxin müzakereleri sırasında Devlet Başkanı'nı şahsen uyardıklarını iddia ediyor.

Bolsonaro ise görevini kötüye kullandığı iddialarını reddediyor.

Hükümet de Bolsonaro'nun Covaxin müzakerelerini o zamanki Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'ya devrettiğini ancak bakanın herhangi bir usülsüzlük bulamadığını söylüyor.

Bolsonaro'nun aşılar ve sokağa çıkma kısıtlamalarına dair şüpheci yaklaşımı ülke içinde büyük eleştiri toplamıştı.

Bolsonaro sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye virüsün kendisinden daha fazla zarar vereceğini savunuyordu ve can kaybı sayısının yüksekliğine rağmen bu görüşünü değiştirmedi.

Başsavcının Devlet Başkanını soruşturma talebinin, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Mahkeme yargıcı Rosa Weber'in bu talebi onaylaması bekleniyor.

Bolsonaro tarafından göreve atanan Başsavcı Augusto Aras, Kongre'deki soruşturma sonuçlanana kadar soruşturmayı ertelemek istemişti fakat Weber bu talebi reddetti.