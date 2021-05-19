Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi

Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut Covid-19 aşılarının, Hindistan varyantı da dahil koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu düşündüklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut Covid-19 aşılarının, Hindistan varyantı da dahil koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu düşündüklerini söyledi. Johnson, "Bu konuda güvenimiz artıyor" dedi.

Avam Kamarası'ndaki haftalık olağan oturumda milletvekillerinin soruları yanıtlayan Johnson, bu konuda bugün gözden geçirilen son verilerin cesaret verici olduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre, İngiltere'de koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edilen kişilerin sayısı geçen hafta neredeyse üç katına çıkarak 1300'leri aşmıştı.

Johnson bunun üzerine Hindistan varyantının ülkede normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da tümüyle kaldırılması planlanıyor.

Johnson ise dün bu konudaki planlardan sapma gerekebileceğine dair kesin veriler olmadığını söylemiş ancak Hindistan varyantı ile ilgili durumun yakından gözlendiğini söylemişti.

'Hindistan varyantına dair umut ışığı var'

Londra Imperial College'da salgın hastalıklar uzmanı Neil Ferguson da, son verilerin "umut ışığı" taşıdığını, Hindistan varyantının bulaşıcılık düzeyinin başlangıçta sanıldığından daha az olabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Ferguson, aşıların bu varyanta karşı etkinlik düzeyi konusunda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ancak ağır hastalıklara karşı koruma sağladığına dair yeterince veri olduğunu belirtti.

İngiltere, Ocak ayında yeniden sıkılaştırdığı Covid önlemlerini gevşeterek normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bu hafta başında geçti. Sınırlı sayıda kişinin evlerde bir araya gelmesine ve tatil için sınırlı sayıda bazı ülkelere seyahate izin verildi.

Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi
BBC
Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı
Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı
ABD alarm veriyor! Uyuşturucudan ölenlerin sayısı, korona kaynaklı ölümleri geçti
ABD alarm veriyor! Uyuşturucudan ölenlerin sayısı, korona kaynaklı ölümleri geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:16:21. #1.14#

title