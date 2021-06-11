Covid: Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını 1 Temmuz'da kaldırıyor
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BBC

Covid: Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını 1 Temmuz'da kaldırıyor

Covid: Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını 1 Temmuz'da kaldırıyor
BBC - Haberler | Dünya

Almanya, Temmuz başından itibaren son 7 gün içerisinde 100 bin kişiye düşen günlük vaka sayısı 50 ile 200 arasında olan ülkeleri artık "risk bölgesi" saymayacak.

Almanya, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce "riskli" ilan ettiği Türkiye de dahil çoğu ülkeye seyahat sınırlamalarını 1 Temmuz'da kaldırmaya hazırlanıyor.

Almanya bu tarihten itibaren, son 7 günde 100 bin kişiye düşen günlük vaka sayısı 50 ile 200 arasında olan ülkeleri artık "risk bölgesi" saymayacak.

Reuters haber ajansının aktardığı verilere göre Türkiye'de son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 100 binde 51'e kadar düşmüş görünüyor.

Almanya, yeni vaka sayılarının yüksek ya da yeni varyantların yaygın olduğu İngiltere ve Hindistan gibi bazı ülkelerle ilgili sınırlamalarını ise sürdürecek.

Dışişleri Bakanı Maas "Yazla birlikte Almanya'ya umut ve özgüven de geliyor. Birçok yerde vakalar düşüyor ve aşılanan vatandaşların sayısı artıyor" dedi.

Almanya'da bugün itibarıyla 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 19'a geriledi. Son haftalarda dükkanlar ve restoranların açılması da dahil kapanma önlemlerinin çoğu kaldırıldı.

Buna karşılık iç mekanlarda maske takılması, okullarda çocuklara düzenli test yapılması ve mümkün olan hallerde evden çalışmanın teşvik edilmesi konusundaki kurallar hala geçerli.

Uzmanlar Almanya'da vaka sayılarının Ekim ayına kıyasla çok azaldığını ama geçen yılın aynı döneminden hala 10 kat fazla olduğuna dikkat çekerek temkinli olunması uyarıları yapıyor.

Büyük bir tatil dalgası beklentisi

Sınırlamaların kaldırılmasıyla birlikte Almanya'dan yüz binlerce kişinin tatile çıkması bekleniyor.

Yeni düzenleme ile mevcut şartlarda 1 Temmuz'dan itibaren "risk bölgesi" listesinden çıkarılacak ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre ve Avusturya da var.

Seyahat eden Almanya vatandaşlarının negatif PCR veya hızlı antikor testi ya da son altı ay içinde iki doz koronavirüs aşısı olduklarını gösteren bir belge taşımaları gerekiyor.

Virüs varyantlarından birinin yaygın olduğu İngiltere, Hindistan, Mısır gibi ülkelerden Almanya'ya geri dönenlerin ise yine 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Virologlar yaz tatili sonrasında vaka sayılarının yükselmesinin, kısmen hareketliliğin artması ve daha kalabalık yerlerde bulunulması kısmen de sonbahara doğru hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kaçınılmaz olacağını söylüyorlar.

Ancak aşılamanın giderek daha geniş bir nüfusu kapsaması ile bunun dengelenmesini umuyorlar.

Covid: Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını 1 Temmuz'da kaldırıyor
BBC
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