Covid: ABD'li bilim insanına göre, 'tünelin ucunda ışık görüldü'
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BBC

Covid: ABD'li bilim insanına göre, 'tünelin ucunda ışık görüldü'

07.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:55
Covid: ABD'li bilim insanına göre, 'tünelin ucunda ışık görüldü'

ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi.

ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi.

Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu hafta yapacağı toplantıda koronavirüs aşısına onay vereceğini umduğunu ancak hayatın ilkbahar aylarında normale dönmesi için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Slaoui, aşıya onay çıkması halinde uygulanacak programın etkilerinin en riskli gruplarda Ocak ve Şubat aylarında görülmeye başlanmasını beklediğini belirtti.

Slaoui, "Ancak nüfusun tamamını göz önüne aldığımızda, hayatın normale dönmeye başlaması için Nisan ya da Mayıs ayından söz edebiliriz. Bu nedenle, ilkbaharda aşının olumlu etkilerini yaşayabilmemiz için herkesin tünelin ucunda ışığın görüldüğünü anlayıp rahatlaması ve maske, mesafe ve el yıkama gibi önlemlere devam etmek için güç tazelemesi kritik önem taşıyor" dedi.

ABD'de FDA'in aşıya onay vermesi halinde ilk etapta sağlık çalışanlarına ve bakımevlerinde bulunan yaşlılara öncelik verilmesi öngörülüyor.

Bu iki gruptaki kişilerin aşılanmasının ardından hangi gruplara sıranın geleceğine ise her eyalet kendisi karar verecek.

Eyaletler, onay çıkması halinde aşıların dağıtımını yapabilmek için hazırlıklara başladı.





FDA, İngiltere'nin onay verdiği ve Salı gününden itibaren uygulamaya başlayacağı Pfizer/BioNTech aşını değerlendirmek üzere Perşembe günü toplanıyor.

Slaoui, eldeki verilere göre, FDA'in Pfizer/BioNTech aşısına onay vermesini beklediğini vurguladı.

Slaoui, "Aşının onaylanması halinde ertesi gün ilk teslimat yapılacak" diye konuştu.

FDA, 17 Aralık'ta yapacağı toplantıda da Moderna'nın yaptığı aşı başvurusunu inceleyecek.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de şu ana kadar koronavirüs vaka sayısı 14,5 milyonu, can kaybı da 281 bini aştı.

ABD, dünyada en yüksek can kaybı ve toplam vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

ABD'de son günlerde üst üste günlük vaka sayısı rekor kırdı.





Covid: ABD'li bilim insanına göre, 'tünelin ucunda ışık görüldü'
BBC

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