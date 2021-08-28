Covid: ABD istihbarat örgütlerinin raporu, virüsün kaynağı konusunda kesin sonuca varamadı
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Covid: ABD istihbarat örgütlerinin raporu, virüsün kaynağı konusunda kesin sonuca varamadı

Covid: ABD istihbarat örgütlerinin raporu, virüsün kaynağı konusunda kesin sonuca varamadı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de istihbarat örgütlerinin merkezi kurumu tarafından yayımlanan bir rapor, Covid-19'un çıkış kaynağı konusunda ülke istihbaratının ikiye bölündüğünü gösteriyor.

ABD'de istihbarat örgütlerinin merkezi kurumu tarafından yayımlanan bir rapor, Covid-19'un çıkış kaynağı konusunda ülke istihbaratının ikiye bölündüğünü gösteriyor.

İstihbarat alanında görev yapan 18 kuruluşun başındaki Milli İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin raporuna göre, koronavirüsün bir laboratuvardan sızdığı ya da doğada geliştiği yönünde iki farklı görüş bulunduğu ve Covid'in kaynağının kesin olarak belirlenemediği belirtiliyor.

Ancak virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak üzere geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış durumda.

Uzmanlar, virüsün çıkış noktasıyla ilgili delilleri toplamak için fazla zaman kalmadığı uyarısında bulunuyor.

Çin dışişleri bakanı ise raporu "bilim dışı" olarak nitelendirdi.

İstihbarat raporunda, "Tüm istihbarat birimleri, olası iki hipotez üzerinde duruyor: enfekte bir hayvandan insana doğal yollarla virüsün bulaşması ve laboratuvardan kazayla sızıntı kaynaklı bulaşma.

Raporda, birçok istihbari kurumun Covid'in "enfekte hayvandan insana bulaştığı" kanısını dile getirdiği, ama bu sonuca güven seviyesinin "düşük" olduğu belirtiliyor.

Bir istihbarat kuruluşu ise Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklı "laboratuvar kazası" sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair "orta derece güven" ifade etti. Enstitü, yarasalarda bulunan koronavirüsle ilgili araştırmalarını on yıldır sürdürüyor.

Raporun yayımlanmasından sonra bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Çin'i virüsün kökeniyle ilgili araştırmalara yardımcı olmamakla suçladı.

Biden, "Pandeminin kökeniyle ilgili kritik bilgi Çin Halk Cumhuriyeti'nde mevcut, ama başından beri Çin'deki hükümet yetkilileri, uluslararası soruşturmaları ve küresel kamu sağlığı kuruluşlarının bu bilgilere ulaşmasını önlemek için uğraştı" dedi.

Biden, "Dünyanın bu sorulara cevap bulmaya hakkı var ve bunları elde edinceye dek uğraşacağım" diye konuştu.

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan Covid salgını 4,5 milyona yakın insan hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ekibi bu yıl Vuhan'a giderek virüsün kaynağını incelemiş ve pazarda satılan bir hayvandan insana geçmesi ihtimalini dile getirmişti.

Bazı bilim insanları ise bu sonuca itiraz etti.

Biden, Mayıs ayında ABD istihbarat kuruluşlarına talimat vererek, verileri incelemelerini ve virüsün kaynağına dair "kesin bir sonuca ulaşmamızı sağlayacak" bir rapor hazırlamalarını istemişti.

Çin ise ABD'deki Fort Detrick askeri üssünden virüsün yayıldığına dair iddiaları dile getirdi.

WHO, virüsün ortaya çıktığı döneme ait verileri toplamanın yakında "biyolojik olarak imkansız hale geleceğini" kaydetti.

Covid: ABD istihbarat örgütlerinin raporu, virüsün kaynağı konusunda kesin sonuca varamadı
BBC
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