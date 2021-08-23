Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi
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Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi

Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi
BBC - Haberler | Dünya

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık ayında acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech firmasının Covid-19 aşısına tam onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık ayında acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech firmasının Covid-19 aşısına tam onay verdi. Pfizer, ABD'de koronavirüse karşı tam onay alan ilk aşı oldu.

16 yaş ve üzerindekiler için tam onay alan Pfizer aşısı, üç hafta arayla yapılan iki doz şeklinde uygulanıyor.

FDA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 44 bin kişiden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu aşıya onay verildiği ve aşının Covid'i önlemede yüzde 91 etkili olduğu belirtildi. Aşı, Comirnaty adıyla piyasaya sürülecek.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD'de 201 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını oldu; bu, 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 71'ine tekabül ediyor. İkinci doz aşı olanların sayısı ise 170,8 milyonu aştı. Bu ise nüfusun yüzde 51,5'ini oluşturuyor.

92 milyon kişiye Pfizer aşısı yapıldığı belirtiliyor.

FDA, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere uygulanmak üzere Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü takviye dozu için de bu ay onay vermişti.

ABD'de acil durum onayı alarak kullanıma giren diğer aşılar ise Moderna ve Johnson&Johnson'ın ürettiği Janssen aşıları. Ancak bu aşılar daha önce acil kullanım onayı almalarına rağmen henüz FDA'dan tam onay alamadı.

Halk sağlığı yetkilileri, FDA'nın Pfizer/BioNTech'in aşısının onaylamasının, aşıya şüpheyle yaklaşan kesimleri ikna etmesini umuyor. ABD'de aşı şüpheciliği ülkenin koronavirüse karşı mücadelesinin aksamasına neden oluyor.

FDA yetkilisi Janet Woodcock, aşının güvenlik, etkinlik ve imalar kalite standartlarının yüksek olduğunu belirterek, halkın aşıya "güven duyabileceğini" belirtti.

Pfizer aşısının, 12-15 yaşındaki çocuklar için de acil kullanım onayı devam ediyor.

ABD'de aşılar ücretsiz yapılıyor.

Covid: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verdi
BBC
ABD, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına tam onay verdi
ABD, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına tam onay verdi
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