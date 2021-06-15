Covid: AB vatandaşlarının üçte biri pandemide 'sağlık hizmetlerine ulaşmak için kişisel bağlantılarını kullandı'

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 27 ülkeden 40 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırma, Covid pandemisinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorlukların insanları yolsuzluğa ittiğini gösterdi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırması, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Covid pandemisi ile mücadelede yaşanan zorlukların sağlık hizmetlerinde yolsuzluğa zemin oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, AB ülkelerinde neredeyse her üç kişiden biri tedavi ve aşı gibi sağlık hizmetlerine erişmek için kişisel bağlantılarını kullandı.

Katılımcıların yüzde 6'sı ise bu hizmetlere ulaşmak için rüşvet verdiğini kabul etti.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Delia Ferreira Rubio, "Bir sağlık krizi sürerken kamu hizmetlerine erişmek için kişisel bağlantıların kullanılması, rüşvet vermek kadar zarar verici olabilir" dedi.

'Sağlıkta rüşvet en çok Romanya ve Bulgaristan'da'

Şeffaflık Derneği'nin "Küresel Yolsuzluk Barometresi" anketine, 27 AB ülkesinden 40 binden fazla kişi katıldı.

Anketin sonuçlarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Rubio, "AB çoğu zaman dürüstlüğün kalesi olarak görülür ancak bu bulgular, bölgede yer alan ülkelerin yolsuzluğun sinsi etkilerine karşı hâlâ korunmasız olduğunu ortaya koydu" dedi.

Covid aşılarına ve tedaviye erişmek için kişisel bağlantılarını kullananların da, rüşvet vermek kadar önemli sonuçlar doğuracağını, başka hayatları riske atacağını söyleyen Rubio, şöyle devam etti:

"AB'de hükümetlerin, devam eden pandeminin yaralarını adil ve eşit bir şekilde sarmak için, çabalarını iki katına çıkarmaları gerek."

Özel sektör ve bankalara güvensizlik

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin raporu, siyaset ve iş dünyası arasındaki bağlantılara da dikkat çekiyor.

Rapora göre, katılımcıların yarısından fazlası, kendilerini yöneten hükümetlerin bu bağlantılar- sonucu bazı çıkar sahiplerinin kontrolünde olduğuna inanıyor.

AB ülkelerinin yarısında katılımcılar, banka ve özel sektörde yolsuzluk olaylarının kamu kurumlarına göre daha yaygın olduğuna inanıyor.

Buna rağmen katılımcıların yaklaşık üçte ikisi sıradan insanların kendi ülkelerinde yolsuzlukla mücadelede bir fark yaratabileceğine inanıyor.

Şeffaflık Derneği'ne göre bu durum, yolsuzlukla mücadelede siyasetçiler, özel sektör ve kamu kurumlarının reformlar yapmasını kolaylaştıracak bir toplumsal zemine de olanak tanıyor.