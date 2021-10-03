Covid: AB dışından Hollanda'ya gelen öğrencilere QR kodu engeli - Haberler
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BBC

Covid: AB dışından Hollanda'ya gelen öğrencilere QR kodu engeli

BBC - Haberler | Dünya
Covid: AB dışından Hollanda'ya gelen öğrencilere QR kodu engeli

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen ve kendi ülkelerinde aşılanmış öğrencilerin, Hollanda'daki sistemin bu sertifikaları tanımaması nedeniyle birçok yerde "QR kodu" engeliyle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen ve kendi ülkelerinde aşılanmış öğrencilerin, Hollanda'daki sistemin bu sertifikaları tanımaması nedeniyle birçok yerde "QR kodu" engeliyle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.

Türkiye'den giden öğrencilerin de aralarında bulunduğu yabancı öğrenciler, Covid önlemlerinin gevşetilmesinden sonra birçok ülkede zorunlu hale gelen ve sadece AB ülkelerini kapsayan QR kodu nedeniyle, başta yiyecek, içecek ve eğlence sektörü olmak üzere birçok mekana girerken sorun yaşıyor.

Öğrenci örgütlerine göre bu durum, AB dışı ülkelerden gelen öğrencileri yalnızlığa itiyor, kalacak yer bulmaktan sosyalleşmeye kadar birçok soruna neden oluyor. Hükümet, sorunun çözümü için çalışıyor.

AB üyesi çok sayıda ülke, Covid önlemlerinin gevşetilmesinden sonra spor karşılaşmaları, kültürel etkinlikler ya da eğlence ve yiyecek, içecek sektörüne girişte dijital sertifika gösterme zorunluğu getirdi.

Dijital Covid Sertifakası (DCC) olarak bilinen ve akıllı telefonlara indirilebilen "QR kodu"ndan oluşan uygulama, kişilerin iki doz aşıyı da yaptırdığı, son 24 saat içinde yapılmış testinin negatif çıktığı ya da 6 ay içerisinde koronavirüse yakalandığı için bağışıklık geliştirdiğine ilişkin bilgileri içeriyor.

Erişim kodlarının tarandığı bu uygulama, yalnızca AB tarafından uygulanan DCC standardına sahip QR koduyla çalışıyor. Bu nedenle İngiltere ve ABD hariç, diğer AB dışı ülkelerden Hollanda'ya gelen öğrenciler, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Hollanda'da da 25 Eylül'den itibaren bu uygulama zorunlu hale geldi. Haber portalı nu.nl'ye göre, kendi ülkelerinde aşılarının tamamını yaptıran yabancı öğrenciler, AB aşı sertifikası kapsamında bir QR koduna sahip olmadıkları ve ülkelerinden aldıkları kodun sistem tarafından tanınmaması nedeniyle birçok yere giremiyor.

Çeşitli tesislerin giriş kapılarında yapılan kontrollerde, AB dışındaki ülkelerden alınmış aşı sertifikaları, Hollanda'daki sistem tarafından tanınmıyor.

Yabancı öğrenciler, herhangi bir restoran, kafe veya sosyal etkinliğe girebilmek için test yaptırmak zorunda kalıyor.

Hollanda Ulusal Öğrenci Birliği (LSVb) ve Şehirlerarası Öğrenci Danışmanlığı (ISO), bunun yabancı öğrenciler için ciddi sorun oluşturduğunu düşünüyor. Bu engel yüzünden, yabancı öğrenciler, akademik yılın başında diğer öğrencilerle iletişim kurabilecekleri etkinliklere katılamayabiliyor.

Öğrenci örgütlerine göre, sosyal etkinliklere kolayca katılamayan yabancı öğrenciler, konut bulamamadan, yalnızlık ve dışlanmaya kadar çok sayıda sorunla karşı karşıya kalıyor.

Öğrenci örgütleri, AB dışındaki ülkelerden alınan aşı sertifikalarının da acilen tanınması konusunda hükümete çağrıda bulunuyor.

Hollanda Sağlık Bakanlığı sorunun farkında olduğunu ve olası bir çözüm üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakanlık, bu konuda verilerin güvenliği konusundaki engellerin aşılması için çalışıldığını belirtti.

Yurtdışından Hollanda'ya çalışmak ve yaşamak için gelenler ise, vatandaşlık hizmet numarası ve geldikleri ülkeden aldıkları aşı sertifikası ile ilgili makamlara başvurarak, 1 hafta içinde QR kodu alabiliyor.

Covid: AB dışından Hollanda'ya gelen öğrencilere QR kodu engeli

BBC
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