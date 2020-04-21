Covid-19 Yan Etkileri Bilinenden Çok Daha Fazla Olabilir Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Covid-19 ile enfekte olan kişilerin hastalık sırasında ve hastalık sonrasında yaşadığı yan etkiler bilinenden çok daha fazla olabilir.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Covid-19 ile enfekte olan kişilerin hastalık sırasında ve hastalık sonrasında yaşadığı yan etkiler bilinenden çok daha fazla olabilir. Covid-19 yan etkileri ile ilgili araştırmaya ait merak edilen detaylar yazımızda!

Covid-19 Yan Etkileri Neler?

Covid-19 ile enfekte olan kişiler hastalık süresince yaşadığı belirtilere ek olarak çeşitli şekillerde yan etkilere de maruz kalabiliyor. Örneğin bazı hastaların akciğerlerinde hastalık sonrası kalıcı hasarların olduğu gözlemlenmişti. Bunlara ek olarak bazı hastaların karaciğerinde hasarların oluştuğu da bilinen yan etkiler arasında yer alıyor.

Robert Koch Enstitüsü, yaptığı açıklamada yeni Covid-19 yan etkilerinin tespit edildiğini açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, virüsün böbrekler ve kalp üzerinde etkilerinin olabileceğini vurguladı. Virüsün kanda pıhtılaşma gibi henüz bilinmeyen yan etkilere sebep olabileceğini vurgulayan Lars Schaade, bunun için otopsiler de dahil olmak üzere çeşitli kanıtların incelenmesi gerektiğini belirtti.

21 Nisan itibarıyla küresel ölçekte doğrulanmış toplam 2,503,072 vaka ve virüse bağlı doğrulanmış 171,791 ölüm bulunuyor. Ülkemizdeki güncel durum ise 90,980 vaka ve virüse bağlı 2,140 ölüm olarak öne çıkıyor.