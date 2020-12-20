Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta'
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BBC

Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta'

20.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:25
Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgil olarak İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgil olarak İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

Yeni mutasyon orijinal virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna inanılmıyor.

Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin geniş gesimleri yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.

Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok.

Yeni mutasyon nedeniyle Hollanda, İngiltere'den yaıpaln yolcu uçuşlarını yasakladı. Hollanda hükümeti, yasağın 1 Ocak'a dek süreceğini açıkladı.

Ay başında Hollanda'daki bir vakadan alınan örnekler, yeni ortaya çıkan mutasyona işaret etmişti.

Hollanda hükümeti, İngiltere'deki durum hakkında "daha büyük bir netlik" oluşana dek, yeni mutasyonun Hollanda'ya girişini riskinin mümkün olduğunca çok önlenmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca İngiltere'den virüs girişi riskinin daha da azaltılması için, önümüzdeki günlerde diğer AB üyesi ülkelerle çalışılacağı kaydedildi.

Yeni mutasyon hakkında neler biliyoruz?

WHO'nun Twitter mesajına, yeni mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temas halinde oldukları vurgulandı.

Mesajda, İngiltere'nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve WHO'nun "bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı" ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Ancak yetkililer, yeni mutasyonun daha çok ölüme yol açtığı ya da aşılar ve tedavilere farklı yanıt verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

BBC
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