Covid-19 ve Cinsellik

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de COVİD-19 pandemi ilan edilmesi ile birlikte her birimizin hayatında çok şey değişti. Ülkeler virusün yayılmasını önlemek ve hastalık- ölüm hızını azaltmak amaçlı bir takım önlemler almaya başladı, karantina uygulamalarına geçildi. Bilindiği gibi COVİD-19 corona virüs sebebiyle ortaya çıkan ve başta damlacık yolu, tükürük veya virüslü yüzeylere temas sonrası oluşan bir hastalıktır. Kişiler arası fiziksel-sosyal mesefe kuralı da bu geçişin en aza indirilmesi sebebiyle uygulanmaktadır. Bu noktada kişilerin iş ve sosyal hayatı değişmekte, daha çok evde kalmakta, ikili ilişkiler ve aile ilişkilerinde bazı değişiklikler olmaktadır."