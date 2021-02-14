Covid-19 ve Cinsellik
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Covid-19 ve Cinsellik

14.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:49
Covid-19 ve Cinsellik

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de COVİD-19 pandemi ilan edilmesi ile birlikte her birimizin hayatında çok şey değişti. Ülkeler virusün yayılmasını önlemek ve hastalık- ölüm hızını azaltmak amaçlı bir takım önlemler almaya başladı, karantina uygulamalarına geçildi. Bilindiği gibi COVİD-19 corona virüs sebebiyle ortaya çıkan ve başta damlacık yolu, tükürük veya virüslü yüzeylere temas sonrası oluşan bir hastalıktır. Kişiler arası fiziksel-sosyal mesefe kuralı da bu geçişin en aza indirilmesi sebebiyle uygulanmaktadır. Bu noktada kişilerin iş ve sosyal hayatı değişmekte, daha çok evde kalmakta, ikili ilişkiler ve aile ilişkilerinde bazı değişiklikler olmaktadır."

Öte yandan cinsellik ile ilgili çalışmalar son yıllarda tüm dünyada hızlanmıştır, COVİD-19 ve cinsel sağlık/yaşam ile ilgili yeni yayınlar da gündeme gelmiştir. Elimizdeki veriler COVİD-19'un cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu göstermek için yeterli değildir. Bunun yanında sperm ile bulaş olabileceğine dair yeni bilgiler gelmeye başlamıştır. Bunun yanında cinsellikte öpüşme ve fiziksel temas gibi kısımların varlığı COVİD-19 pandemisin de cinsel yaşam ve sağlık konusunda bir takım uyarıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Kaynak: Snob Magazin

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