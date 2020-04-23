Covid-19 vakası yüzde 43 artan Afrika için DSÖ'den uyarı: Test sayısı hızla artırılmalı Covid-19 salgınının hızla yayıldığı Afrika'da DSÖ uyarılarını sürdürüyor. Geçen haftaya oranla hastalananlarının oranının yüzde 43 yükselmesinin ardından örgüt vakit kaybetmeden test ve filyasyon sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'un hızla yayılma riski hakkında alarm verdiği Afrika'da salgına yakalananların sayısı geçen haftaya oranla yüzde 43 artış gösterdi. 1,3 milyar nüfusa sahip kıtanın hastalığın merkez üssü olacağı uyarılarında bulunan örgüt, test ve filyasyon çalışmalarının hayati öneme sahip olduğunu açıkladı ve yeterli test yapılmadığına dikkat çekti.

Afrika Hastalıkları Kontrol ve Önlem Merkezi Direktörü John Nkengasong, kıtadaki test çalışmalarının "çok sınırlı" olduğunu ve enfeksiyon riskinin açıklanandan çok daha fazla olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Nkengasong, son iki ayda yarım milyon test yapıldığını, bunun da bir milyon kişiden sadece 325'inin test edildiğini gösterdiğini belirtti. Direktör, test sayısının hastalığın en çok yayıldığı ülkelerden İtalya'daki sayının çok daha altında olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle