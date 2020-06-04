Covid-19 Vaka Sayısı için Uyarı: Bir Kişi Felakete Yol Açabilir Son zamanlarda alınan önlemlerle birlikte yeni tip koronavirüs ile ilgili verilerde bir düşüş eğilimi görmeye başladık.

Son zamanlarda alınan önlemlerle birlikte yeni tip koronavirüs ile ilgili verilerde bir düşüş eğilimi görmeye başladık. Bu kapsamda normal hayata dönüş adına birtakım kararlar alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu süreçte atılacak adımların Covid-19 vaka sayısı üzerinde kritik etkilerinin olacağını vurguladı. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Covid-19 Vaka Sayısı Tekrar Yükselir mi?

Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamada 1 Haziran itibarıyla atılan adımların sonuçlarının önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını, buna karşın vatandaşların her akşam açıklanan sayılara takılmaması gerektiğini vurguladı. Konu hakkında bazı uyarılarda bulunan Özlü, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin fire vermesi bu çarkı bozar. Birkaç gün sonra bence, bayram sonrası yaşanan yoğunlaşmanın etkisini de bir miktar göreceğiz. Tekrar bir yükselme olabilir."

Virüsten kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Özlü, bir aşı kullanıma hazır olmadığı sürece virüsün kenarda bekleyeceğini ve fırsat bulduğu her ortamda ve her koşulda tekrar ortaya çıkacağını vurguladı.

Diğer bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalar da virüsün sonbahar itibarıyla tekrar yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Bu nedenle alacağınız önlemlerin ve uyacağınız kuralların kritik seviyede önemli olduğunu söylemekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kontrollü normal hayata dönüş kapsamında atılan adımlar, salgının tekrar ateşlenmesine yol açabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.