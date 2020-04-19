Covid-19 vaka sayısı düşmeyen İspanya'da havadan dezenfekte için ordu devrede İspanya'da vaka sayısını düşüremeyen hükümet havadan dezenfekte için orduyu devreye soktu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da hükümet şehirlerin havadan dezenfekte edilmesi için ordudan hazır olmasını istedi.

Ülkenin resmi gazetesinde (Boletín Oficial del Estado) yayımlanan kararda İspanya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal birimine dezenfekte işleminde baş vurulan biyositlerin kullanımı yönünde yetki verildi. Euronews.com'da Görüntüle