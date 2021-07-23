Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi, valilik "aşı" çağrısı yaptı
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Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi, valilik "aşı" çağrısı yaptı

Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi, valilik 'aşı' çağrısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Valiliği, Covid-19 vaka sayılarında artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara "lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" çağrısında bulundu.

Kırıkkale Valiliği, Covid-19 vaka sayılarında artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara "lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kırıkkale, 99,11 oldu. Kentte vaka sayılarındaki artış nedeniyle valilik, vatandaşlara "aşı" çağrısında bulundu.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 99,11'e çıktığı belirtilen açıklamada, "Kontrollü normalleşme dönemindeyiz ve salgın halen devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında kendimizi ve sevdiklerimizi korona virüsten korumanın en etkili yolu aşı olmaktır. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve devam eden doz aşılar için her yerde hizmetinizde. Lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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