Covid-19 Vaka Ölüm Oranı Gerçekten Bu Kadar Yüksek mi?
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Covid-19 Vaka Ölüm Oranı Gerçekten Bu Kadar Yüksek mi?

Case Fatelity Rate (CFR) olarak da bilinen Vaka Ölüm Oranı, bir hastalıkla enfekte olup bu hastalıktan dolayı ölenlerin yüzdelik oranını bizlere sunar.

Covid-19 Vaka Ölüm Oranı Gerçekten Bu Kadar Yüksek mi?
11.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:54

Case Fatelity Rate (CFR) olarak da bilinen Vaka Ölüm Oranı, bir hastalıkla enfekte olup bu hastalıktan dolayı ölenlerin yüzdelik oranını bizlere sunar. Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk zamanlarda bu oranın yüzde 17 bandında olduğu tahmin edilirken kısa süre sonra yüzde 2,5 daha sonrasında ise yüzde 1 seviyesinde olduğu görüşü paylaşılmıştı. Nitekim daha düşük bazı oranların da iddia edilmesine karşın Covid-19 vaka ölüm oranı artmaya devam ediyor. Peki bunun nedeni ne?

Covid-19 Vaka Ölüm Oranı Kaçtır?

Küresel ölçekteki verilere göz attığımızda ön tahminler vaka ölüm oranının yüzde 3,4 dolaylarında olduğunu işaret ediyordu. Bu noktada uzmanlar, artan test sayısı ile birlikte daha hafif vakaların da ortaya çıkacağını ve ilerleyen dönemlerde buna bağlı olarak vaka ölüm oranının düşeceğini işaret ediyordu.

Yine de artan test sayısına rağmen nisan ayında vaka ölüm oranı yüzde 7 dolaylarında seyretti.

Bu noktada verilebilecek en mantıklı cevap, yaşanan durumun test sayısının halen yeteri kadar artmamasından kaynaklandığı yönünde olabilir. Hükümetler, yeni enfeksiyon dalgalarına ve karantina dengesini belirlerken önemli bir sorunun ışığında ilerler: Covid-19 ne kadar ölümcül ve kimler risk altında?

Uzmanlar gerçek ölüm oranına yakın sonuçları elde edebilmek adına yaşanan ölüm sayısını, dört hafta önce açıklanan vaka sayısına bölmemiz gerektiğini işaret ediyor. Sonuç olarak hastalıkla enfekte olma, kuluçka dönemi, belirtilerin ortaya çıkması ve ölüm yaklaşık bir ay gibi bir süreçte gerçekleşiyor. Bu formül, virüsün yüzde 1 civarında bir ölümcüllüğe sahip olduğunu gösteriyor. Fakat bu, hafif veya asemptomatik vakaları çoğunlukla içermediği için gerçek oran muhtemelen çok daha düşüktür.

Bu, başlangıçta elde edilen verilere nazaran çok daha düşük bir oran. Buna karşın mevsimsel grip ile kıyaslandığında on kat daha ölümcül olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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