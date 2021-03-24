Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı
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Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı

24.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:55
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan'da, korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan'da, korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı.

Gün içerisinde işletme ve yaşam alanlarında denetimler devam ederken; saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar için de denetimler yoğunlaştırıldı. Kent merkezinde 165 güvenlik görevlisinin katılımıyla sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genel denetim yapıldı. 21.00 ile 23.00 saatleri arasında şehrin ana caddelerinde ve kavşaklarında uygulama yapıldı. Öte yandan mahalle aralarında da devriye gezen güvenlik ekipleri, kısıtlama saatlerine uymayan araç sürücülerine ve vatandaşlara göz açtırmadı. 21.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 26 kişiye idari işlem uygulandı. - ERZİNCAN

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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