Covid-19'un Omicron mutasyonu İtalya'ya sıçradı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), İtalya'da 1 kişide Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), İtalya'da 1 kişide Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere'nin ardından İtalya'da da Omicron mutasyonu tespit edildi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'ya yakın zamanda Mozambik'ten gelen 1 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarılarak, "Hasta ve ailesinin sağlık durumu iyi" denildi.
(İHA)
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